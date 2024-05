Riccione. Sfrattato, si dà fuoco per protesta: ricoverato al Bufalini

Viene sfrattato e si dà fuoco per protesta. È successo ieri pomeriggio intorno alle 16.30 a Riccione, in viale Milano all’altezza del civico 3, dove un uomo di 47 anni di origine albanese si è cosparso di liquido – pare abbia usato una lattina di carburante – e si è dato fuoco davanti alla moglie.

L’uomo, che ha riportato ustioni sul 70% del corpo, è stato soccorso da alcuni passanti in strada che hanno quindi chiamato il 118 e i carabinieri. Sul posto è intervenuto il personale dell’ospedale Ceccarini, ma poi il 47enne è stato trasportato al Bufalini di Cesena. Non è in pericolo di vita.

Indagano i carabinieri

Ad indagare sul gesto estremo dell’albanese, che vive stabilmente in città, lavora come cameriere ed è sposato con una cittadina rumena, sono i carabinieri di Riccione. Secondo una prima ricostruzione, il 47enne vive con la moglie da gennaio in un appartamento di viale Milano, zona centralissima di Riccione. Dopo aver pagato una caparra da 2mila euro e un affitto mensile di mille, si è visto sfrattare da un giorno all’altro.

All’improvviso circa dieci giorni fa, tornando a casa ha trovato la serratura di casa cambiata e tutte le cose ammucchiate sul pianerottolo. Da quel giorno, con la moglie vive sul pianerottolo di fronte all’appartamento che rivendica. Ora i carabinieri stanno appurando se e come stanno le cose con il proprietario dell’immobile o di chi ha disponibilità dell’alloggio. Pare infatti che la coppia prima di essere stata sfrattata si sia rivolta anche alla Guardia di Finanza a cui ha presentato una denuncia verbale.

Il nodo del contratto

A pesare sulla loro condizione sarebbe anche la mancanza – a loro dire – di un regolare contratto d’affitto. Insomma senza un contratto la coppia potrebbe essere accusata di aver occupato abusivamente l’appartamento anche a fronte delle distinte di pagamento e dei versamenti effettuati.

Ieri pomeriggio, il 47enne dopo aver rotto una bottiglia di vetro contenente una bevanda alcolica, bevuta forse per darsi coraggio, si è gettato il gasolio dalla testa ai piedi e con un accendino si è dato fuoco. Lui è al Bufalini di Cesena, mentre la moglie è ricoverata in stato di choc al Ceccarini di Riccione.