Riccione. Scappano all’alt: folle fuga poi centrano un albero e un’auto con una ragazza. Quattro fermati: due sono feriti, uno è grave. Chiuso il lungomare

Sono scappati all’alt dei carabinieri a folle velocità. A bordo di una Audi A6 con targa francese hanno seminato il panico tra Rimini e Riccione per poi schiantarsi, sempre a una velocità assurda, prima contro un albero e poi contro una macchina in corsa. Alla fine i carabinieri sono riusciti a catturarli. Sull’auto centrata, una Fiat 500X, c’era una ragazza di Riccione che per sua fortuna non si è ferita gravemente. E’ invece stato portato al Bufalini di Cesena in elisoccorso uno dei fuggitivi, le cui condizioni sono apparse subito gravi. Grave anche un altro degli occupanti dell’Audi, in tutto quattro e giovanissimi, mentre gli altri due non hanno riportato serie ferite.

E’ iniziato tutto poco prima delle 18 di oggi a Riccione. Nel quartiere di Spontricciolo una pattuglia del Radiomobile cerca di fermare un’auto di colore scuro e targa francese. L’auto non solo non si ferma ma inizia una fuga a velocità elevatissima. I quattro fuggitivi prendono la direzione Rimini, al loro inseguimento vengono indirizzate tutte le pattuglie disponibili. La corsa dell’Audi prosegue verso il lungomare e poi punta di nuovo verso Riccione.

Tallonati i quattro perdono il controllo dell’auto sul lungomare nella zona nord di Riccione, in viale D’Annunzio. In prossimità di piazzale Salvador Allende (zona hotel Le Conchiglie) finiscono prima violentemente con la fiancata destra contro un albero e poi, dopo essersi girati su se stessi, con la fiancata sinistra travolgono la Fiat 500 X. A quel punto i carabinieri riescono a catturarli e fanno scattare i soccorsi. Sul posto arrivano cinque ambulanze, un’auto con il medico a bordo e un elicottero del 118. Interviene anche la Polizia locale del comando di Riccione, Misano Adriatico e Coriano che chiude il lungomare per consentire soccorsi e rilievi.

Il motivo della fuga non è ancora chiaro ma sulla Audi A6, su cui viaggiavano quattro ragazzi poco più che maggiorenni proveniente dall’Est Europa, è stato rinvenuto del materiale che potrebbe essere stato impiegato per compiere dei furti.