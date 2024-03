Riccione ricorda Santa, prima vittima di stalking uccisa nel 1991. Anche la Rai si interessa al caso

Una troupe di Raiuno domenica mattina è approdata al Punto Giovane per intervistare in diretta Rosamaria Scorese sull’incredibile caso della sorella Santa. In collegamento da studio Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, che si sta occupando anche di femminicidi e donne perseguitate da stalker. Rosamaria è tuttora perseguitata dall’assassino della sorella, ora libero perché la scorsa settimana il giudice in seguito alla sua denuncia l’ha dichiarato incapace di intendere e volere.

La diretta ha fatto seguito allo spettacolo di domenica, tenutosi nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale della donna, nella Nuova Sala Africa, dove è andato in scena “Santa che voleva solo vivere”, performance teatrale di Alfredo Traversa che, nel ruolo del padre di Santa, sovrintendente della Polizia di Stato a Bari, ripercorre la storia della ragazza uccisa con tredici coltellate dal suo persecutore il 16 marzo 1991.