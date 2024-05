Riccione, picchiato selvaggiamente per una sigaretta negata, salvato da un Carabiniere fuori servizio

Accerchiato e picchiato selvaggiamente da una baby gang, salvato da un carabiniere fuori servizio. Lo scorso week end in piazzale Roma, nel cuore di Riccione, il 25enne Aron Belfky ha rifiutato di dare una sigaretta a un gruppo di una dozzina di ragazzini, avvicinatisi a lui con fare minaccioso. Approfittando del buio della notte e delle poche persone in circolazione, al suo no hanno fatto scattare il putiferio: calci, pugni in faccia e una sedia lanciata addosso fino a quando le grida di aiuto non hanno richiamato l’attenzione dei passanti e un carabiniere fuori servizio non è intervenuto liberando il 25enne dalla morsa dei giovanissimi, all’apparenza minorenni e di origine straniera. In Pronto soccorso ha ricevuto 10 giorni di prognosi. Il pomeriggio successivo all’aggressione si è presentato dai carabinieri per fare denuncia. “C’è una domanda che continua a frullarmi nella testa - dice - perché l’hanno fatto? Vorrei tanto parlare con loro e con i loro genitori”.