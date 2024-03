Riccione, litiga con un transessuale e viene ferito alla testa da colpi di forbici: 43enne all’ospedale

Una rissa notturna finisce a colpi di forbice in testa, con un 43enne ferito e trasportato in condizioni fortunatamente non gravi all’ospedale di Riccione. Nella notte in un locale della Perla Verde in viale Dante, una discussione animata è degenerata quando un 43enne albanese ha iniziato a infastidire un transessuale, che lo ha aggredito a colpi di forbici. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e una ambulanza del 118, mentre il transessuale è riuscito a scappare. Le condizioni del 43enne fortunatamente non sono gravi.