Riccione, gatta torna a casa impallinata tre volte. «Uno choc quando me ne sono accorta»

Gattina impallinata tre volte. «Sono senza parole, forse choccata è il termine giusto». Inizia così il racconto da incubo di Carmela Pasquariello, residente in zona San Lorenzo a Riccione. Tutto è partito dalla sparizione avvenuta nelle settimane scorse di Nala, una dei suoi quattrozampe. Una sofferenza che nessun amante degli animali si augura e che per Carmela si è conclusa in modo bizzarro. La micia è tornata a casa, ma indossando un collare con tanto di campanellino. In sostanza qualcuno l’aveva adottata, intercettandola nelle sue scorribande, o se l’era presa senza tanti complimenti.

Così, seguendo il consiglio di Sabrina Saccomanni, fondatrice e referente dell’associazione “4animals”, Pasquariello decide di microchippare la bestiola per scongiurare futuri fraintendimenti. Con l’occasione sottopone al veterinario anche un’altra questione. «Carezzando la gatta – spiega – mi ero accorta, già da qualche tempo, che c’era una protuberanza all’interno della coscia».

La prima ipotesi è che si tratti di quelle erbacce uncinate che spesso restano incastrate nel manto dei gatti, ma la signora deve ricredersi, perché la sfera risulta situata dentro al corpicino di Nala. Il che risveglia nuovi timori.

Il responso

Arriva il 29 gennaio e il medico esegue le lastre rivelando un finale imprevisto: la gatta è stata impallinata con proiettili di piombo, non una ma ben tre volte. L’unico dubbio riguarda le tempistiche. La prima pallina viene rimossa, mentre si decide di lasciare le restanti al loro posto, nella muscolatura della schiena, per non provocare danni maggiori.

Questione di responsabilità

Un finale che offre a Saccomanni il “la” per lanciare un appello. «Occorre tenere i gatti in sicurezza – premette – in modo da evitare investimenti o incontri con animali selvatici, ma anche perché non diventino vittime di atti degli violenza purtroppo sempre più frequenti». Caso drammatico anche i proiettili non estraibili che talvolta recano danni alle bestiole, sino a condurle alla morte. «Non è vero – incalza ancora – che il gatto fugga in virtù del suo spirito libero: al contrario resta dove sta bene, sennò come farebbero quelli che vivono nei casermoni delle metropoli?». Ai più scettici rammenta infine che, in caso di incidenti provocati dal proprio quattrozampe, la responsabilità ricade sul proprietario.