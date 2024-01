RICCIONE. Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti oggi pomeriggio alla casa residenza anziani Pullè di Riccione per del fumo uscito da una tubatura. Il personale ha usato l’estintore e si è accertato che non vi fossero problemi per gli ospiti. Dai primi riscontri nulla di grave ma si indaga per capire quali sono state le cause.