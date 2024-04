Riccione. Contrasto alla criminalità, salta il progetto per le nuove telecamere

Dopo la triste sequenza di episodi criminali in centro – tra cui spaccate, furti, disordini di vario tipo – avvenuti lo scorso inverno, l’amministrazione comunale aveva deciso di rendere “blindata” tutta l’area pedonale di viale Ceccarini e i viali limitrofi. Il tutto, come aveva spiegato a suo tempo la sindaca di Riccione Daniela Angelini, con un piano operativo «che verrà realizzato in concerto con le forze dell’ordine e quelle di emergenza, per bloccare gli accessi all’isola pedonale del centro. La nostra intenzione è quella di mettere in atto tutte le misure possibili per contribuire a rendere la città ancora più sicura, in collaborazione con le forze dell’ordine, deputate a garantire la sicurezza».

Sta di fatto che il progetto, esclusivamente volto alla repressione dei crimini e disordini in città tramite meccanismi strutturati, non figura tra quelli che, presentati al vaglio del Comitato ordine e sicurezza pubblica, sono stati approvati. Questo organismo, presieduto dal prefetto Rosa Maria Padovano, ha infatti dato il via ai progetti in otto Comuni della provincia di Rimini (vedi articolo a fianco). L’approvazione è l’atto finale di una procedura avviata con la preliminare sottoscrizione dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” tra il prefetto e i sindaci dei Comuni, seguita dalla presentazione dei progetti oggetto di valutazione tecnico operativa da parte delle Forze dell’Ordine rispetto ai parametri e ai requisiti vigenti in materia. Il tutto contribuisce come deterrente e prevenzione di fenomeni criminosi.

I motivi del forfait

Ma Riccione non c’è? Ma si è presentata? Dall’amministrazione fanno sapere che «abbiamo scelto di non presentarci. Quest’anno avevamo a disposizione il bilancio ereditato dalla Commissaria, non congruo per creare un progetto con le fattezze giuste per essere presentato e supportato economicamente (il progetto viene rimborsato in base alla cifra del suo costo servizi). Avremmo presentato un progetto non adeguato alle esigenze attuali della città, in più non avremmo potuto riproporci nuovamente, perché il bando c’è ora, e ha delle scadenze. Saremo in grado di elaborare una strategia di sicurezza supportati dalle risorse adeguate, allora ci presenteremo» concludono da viale Vittorio Emanuele.