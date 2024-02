Riccione. Auto si ribalta e finisce sulla corsia opposta

RICCIONE. Un’auto, Alfa Romeo Mito, si è capottata oggi poco dopo le 13 in viale Rimini a Riccione. La donna alla guida stava procedendo in direzione nord quando all’improvviso (nei pressi dell’intersezione con via Montefiore Conca) ha sbandato e impattato su una Fiat Panda in sosta. La vettura si è poi ribaltata ed è finita sulla corsia opposta. La donna è stata portata via in ambulanza ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico temporaneamente.