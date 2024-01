Riccione, allarme sicurezza, i comitati: “Servono più telecamere e vigilanza privata”

«Più telecamere e vigilanza privata». Dopo i furti le polemiche. La recente spaccata a danno della Boutique Gaudenzi nel cuore di Riccione, unita a un’ondata di furti nelle abitazioni, ha alzato i toni di parecchie tacche mandando in fibrillazione la politica.

Lancia in resta, parte all’attacco il segretario delle Civiche Fabrizio Pullè, criticando «il silenzio spettrale» in cui si è trincerata l’amministrazione nonostante l’ultima vetrina infranta. Eppure, lamenta l’esponente di opposizione, Daniela Angelini ha vinto la competizione elettorale nel giugno 2022 promettendo “sicurezza assoluta” contro scippi, furti e rapine, nominato «una persona integerrima come l’ex questore Oreste Capocasa quale assessore alla Sicurezza, e creato un assessorato ad hoc per la problematica, promettendo 3 milioni di euro di investimenti». Ma è ancora buio pesto, insiste, «e mentre Riccione è messa a ferro e fuoco dai malviventi, il sindaco Angelini è muto».

Le uniche parole, aggiunge con una frecciata al vetriolo, sono spese per reintrodurre la nuova tassa della addizionale Irpef liquidata dalla minoranza come «un’altra promessa elettorale non mantenuta». «Anche dei tre milioni di euro ventilati, non si è visto un centesimo – dichiara ancora Pullé – anzi, a dirla tutta, sono stati fatti dei tagli sulla sicurezza».

La voce dei comitati

Il presidente del comitato di viale Dante, Pasquale Lonero va al punto: «Molti si sentono abbandonati, ma confidiamo tutti nel ripristino delle telecamere più datate e nell’aggiunta di altri occhi elettronici prima della stagione. Dopodiché vedremo il da farsi e, qualora ce ne fosse bisogno, saremo pronti ad attivare anche quest’anno un servizio di vigilanza notturna, a fronte di un contributo del Comune».

In linea Giorgio Fortunato, alla guida dell’associazione Riccione Alba dal 2021. «Non so se sia corretto parlare di excalation di colpi, visto che sono presi di mira sempre gli stessi negozi di alto livello». A suo parere la città non si farà trovare vulnerabile, all’arrivo dell’estate, grazie al monitoraggio dei punti nevralgici tramite telecamere installate alle porte della città «per registrare le targhe dei veicoli in entrata e in uscita». Niente panico, dunque, anche grazie al presidio assicurato «dalle pattuglie congiunte tra carabinieri e polizia locale».

Contattato, l’assessore competente, Oreste Capocasa, non intende rilasciare dichiarazioni.