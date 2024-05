Riccione. Aggredito dalla baby gang. I commercianti: piazzale Roma è troppo pericoloso, servono più controlli

«Il piazzale Roma è troppo pericoloso, servono più controlli». Preso a calci e pugni per una sigaretta negata.

L’episodio si è consumato alle 23.30 dell’11 maggio scorso nel bel mezzo di piazzale Roma a Riccione, per salire alla ribalta dopo la denuncia della vittima, il 25enne Aron Belfky, residente nella Perla Verde.

Il giovane è finito all’ospedale per aver rifiutato sigarette a una baby gang su di giri che per tutta risposta lo ha circondato e poi massacrato di botte con una scarica di botte che lo ha costretto alle cure dei medici.

Bilancio al cardiopalma

Ma come sono gli umori in piazzale Roma dopo il pestaggio? Dal “Disco d’oro”, negozio di abbigliamento aperto 38 anni fa, il titolare invoca «un maggior presidio delle forze dell’ordine, specie di notte» ma riconoscendo che i numeri sono sempre una coperta troppo corta, invita a maggior prudenza anche «quanti affittano perché troppi giovani si ammassano sotto lo stesso tetto a costi irrisori, con tutte le conseguenze del caso». Detto questo, afferma che in tanti, a partire dai villeggianti, ignorano il fattaccio ma lo stesso non può fare chi lavora in zona.

Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, «la situazione è infatti precipitata, spesso a causa di ragazzi emiliani che trascorrono weekend mordi e fuggi, ad alta gradazione alcolica».

La vigilanza privata

Sulla stessa onda il direttore del “Peledo”, locale che è corso ai ripari sin dall’apertura, avvenuta quattro anni fa, appoggiandosi alla vigilanza privata «per pattugliamenti notturni sino alle 7 del mattino, al costo di circa 2mila euro al mese». Una misura necessaria a fronte di problemi che si manifestano dalla metà di giugno per poi inasprirsi. Ma a creare scompiglio non sarebbero solo vacanzieri «che spesso dormono sulle panchine, senza la possibilità di lavarsi ma anche romagnoli» che dopo la baldoria serale «moltiplicano sporcizia e degrado». Che si registrino inciampi però non li sorprende, perché «le baby gang hanno mangiato la foglia e sanno che i maggiori controlli saranno dispiegati solo nel vivo della stagione».