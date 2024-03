Regione. Montevecchi chiede il ritiro delle armi alla Ucraina e lo stop delle sanzioni alla Russia

RIMINI. Stop all’invio di armi all’Ucraina. C’è anche il santarcangiolese Matteo Montevecchi fra i consiglieri della Lega che hanno presentato una risoluzione che impegna la Giunta regionale «ad attivarsi presso il Governo e la Conferenza Stato-Regioni affinché l’Italia ritorni ad assumere una posizione di mediatrice negli attuali conflitti, a partire dal ritiro delle sanzioni e della fornitura di armi ai vari contendenti, a farsi promotrice di una conferenza globale di pace nello spirito dell’Atto Finale di Helsinki del 1975, per ridisegnare una nuova architettura di sicurezza e cooperazione internazionale che metta fine alla logica delle sanzioni, della contrapposizione ideologica e della guerra quali strumenti per la risoluzione delle controversie e ad inviare il testo dell’iniziativa ai parlamentari emiliano-romagnoli in carica e ai parlamentari europei della circoscrizione Nord-Est».

«Stiamo assistendo», dice Montevecchi, «a un’escalation delle dichiarazioni belliciste da parte di vari attori internazionali riguardo al conflitto russo-ucraino. Queste dichiarazioni, come quella del presidente francese Macron riguardo al possibile dispiegamento di truppe occidentali in Ucraina, o quella del capo del Pentagono Lloyd Austin sulla necessità di combattere contro la Russia se l’Ucraina perdesse la guerra, sono fonte di grande preoccupazione. Inoltre, l’accordo di sicurezza decennale firmato dall’Italia con l’Ucraina e altre azioni simili indicano una crescente tensione nel panorama internazionale».

«La nostra», aggiunge, «è una proposta che vuole essere una forma di contrasto all’intensificazione delle tensioni messa in moto da recenti dichiarazioni dei vertici UE che, in barba alla volontà popolare e al perseguimento dell’interesse dei paesi rappresentati, sembra vogliano scivolare sempre più verso uno scontro i cui esiti sarebbero disastrosi. Chiediamo uno stop anche alla politica delle sanzioni, che ha avuto come unico esito quello di far ricadere sui cittadini europei il costo di uno scontro tra potenze».

La risoluzione ha come primo firmatario Stefano Bargi. Gli altri firmatari sono Matteo Montevecchi, Maura Catellani, Andrea Liverani e il Michele Facci del Gruppo Misto Michele Facci.