Redditi del politici di Rimini: Maresi vola a 575mila euro e batte Marcello. Il sindaco raddoppia

Sono due i politici “paperoni” riminesi che si contendono lo scettro del più ricco. Uno di centrosinistra e uno di centrodestra. E sono Moreno Maresi, assessore allo Sport (che per poter continuare a svolgere la sua professione ha rinunciato alla metà dello stipendio di amministratore comunale) e Nicola Marcello, vice presidente del Consiglio comunale e neo segretario di Fratelli d’Italia. Due politici, ma soprattutto due professionisti: avvocato il primo, medico il secondo. Che nel 2022 hanno presentato una dichiarazione dei redditi decisamente pesante.

Il primo e il secondo in classifica

Soprattutto Maresi che, con 575.262 euro dichiarati (391.403 euro nel 2021), ha superato, di gran lunga, Marcello, fino a due anni fa primo in classifica incontrastato con 402.721 euro. Il camice bianco della destra cittadina lo scorso anno ha dichiarato 422.067 euro. Un balzo in classifica deciso quello di Maresi (proprietario tra l’altro di diversi fabbricati a Rimini e un paio anche in provincia di Trento) che ha superato di ben 150 mila euro Marcello (nel cui patrimonio figurano quattro appartamenti e due garage) e, addirittura, di 470 mila euro, Manuela Guaitoli, consigliera comunale Pd e commercialista, che, con 105.693 euro dichiarati (107.049 euro nel 2021), si è piazzata terza su questo invidiabile podio dei professionisti prestati alla politica più benestanti (anche lei risulta proprietaria e comproprietaria di diversi immobili).

Il primo cittadino

E fin qui i redditi sopra i 100 mila euro, col sindaco Jamil Sadegholvaad che non li ha centrati per 2.500 euro. Il primo cittadino, commerciante prima di scendere in politica, si è fermato a 97.453 euro (quarto posto per lui), il doppio di quanto guadagnato nel 2021 (48.266 euro, che gli valsero il nono posto in classifica): in questo caso, però, c’è di mezzo la legge 234 del 2021 che incrementa negli anni gli stipendi di sindaco, vice sindaco e assessori. Ma non tutti i 42 amministratori comunali riminesi navigano su queste cifre. C’è, infatti, chi ha guadagnato molto meno. Come Enzo Ceccarelli, geometra e consigliere Lega, che ha dichiarato 16.288 euro (risulta comproprietario al 50% di due fabbricati e un terreno a Bellaria), Luca Pasini di Rimini futura (7.358 euro, comproprietario al 33,33% di quattro fabbricati a Rimini), o Addolorata Di Campi, Fratelli d’Italia, che è esentata dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (è proprietaria di un fabbricato a Rimini).

Gli assessori

Comunque, la maggioranza dei politici riminesi viaggia tra i 30 e i 60 mila euro. In particolare gli assessori che, nel 2022, hanno usufruito dell’aumento di stipendio fissato per legge. E, infatti, la giovane assessora Francesca Mattei dai 9.932 euro dichiarati nel 2021 è salita a 58.446 euro, ovvero l’indennità annuale da assessore, la stessa cifra dichiarata dall’altro giovane assessore, Francesco Bragagni (8.246 euro nel 2021). Più alto il guadagno dell’assessora Anna Montini, docente universitaria, che con 77.841 euro si è piazzata al quinto posto tra i “paperoni”. Subito dietro la vice sindaca Chiara Bellini (73.058 euro). Quindi Marco Zamagni, ex dirigente pubblico, di Rimini Rinata (66.669, euro) e l’avvocato Lega Luca De Sio, Lega, che fra i referenti del suo partito in consiglio ha il reddito più alto (65.241 euro, 78.725 euro nel 2021). In Fratelli d’Italia, infine, Gioenzo Renzi con 60.362,00 euro (59.893 due anni fa) supera l’avvocato Carlo Rufo Spina che dai 61.963 euro del 2021 è sceso a 41.076 euro.