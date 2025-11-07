Recluta trans per farle prostituire, ora non può lasciare Rimini

Obbligo di dimora a Rimini, permanenza notturna, dalle 20 alle 7, nell’abitazione del marito e obbligo di firma quotidiano alla polizia giudiziaria. È quanto stabilito, in attesa del processo, dal gip Raffaella Ceccarelli nei confronti di una transessuale peruviano di 42 anni, difeso dall’avvocato Enrico Graziosi e accusata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Da quanto emerso dalle indagini preliminari, coordinate dal pm Luca Bertuzzi, l’indagata reclutò quattro transessuali sue connazionali al fine di prostituirsi in Italia. Per questo, tra il 2022 e il 2024, le aiutava ad arrivare nel nostro Paese, anticipando le spese e fornendo loro un alloggio in un appartamento affittato a nome del marito che la trans gestiva direttamente come una casa a luci rosse. Un vero e proprio ruolo di subordinazione tra le vittime e l’indagata tanto che erano soliti chiamarsi rispettivamente “madre” e “figlie”. La 42enne è accusata anche di estorsione, poiché minacciò una dei transessuali costringendola a consegnarle i 6mila euro che ancora doveva darle (sui 10mila euro pattuiti da saldare con gli incassi della prostituzione in aggiunta ai 30 euro giornalieri) per averle permesso di arrivare in Italia. “Ti avviso che se non mi paghi vedi cosa ti faccio passare” è solo una delle minacce proferite, alle quali si aggiungevano anche proposte di accordo per estinguere il debito. A far scattare le indagini le dichiarazioni di un uomo, al quale proprio la vittima si era confidata. I primi accertamenti nell’abitazione al piano terra di un condominio permisero agli investigatori di scoprire che la casa di 40 metri quadrati era composta da solo due stanze e un bagno dove le varie trans si prostituivano in spazi angusti. Attività poi confermata sia dall’analisi delle conversazioni WhatsApp che dalla pubblicità inserita dalla 42enne sui siti di incontri.