Raffiche di vento, rischio frane ed esondazioni: domenica con l’allerta arancione per buona parte dalla Romagna

Per l’Emilia-Romagna è stata emessa una nuova allerta in vista dei temporali previsti per le prime ore di domani. Bollino arancione per vaste aree della regione, in particolare in Appennino, dalla montagna Piacentina e parmense fino alla Romagna, passando per i colli bolognesi. Si alza il livello di attenzione anche in alcune aree della pianura: l’allerta arancione riguarda in questo caso la bassa modenese e la bassa reggiana fino al Po. Criticità idrauliche potrebbero interessare anche la pianure piacentina, parmense, bolognese, ferrarese e la costa romagnola, per le quali è stata diramata un’allerta gialla. Già da domattina sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili lungo la fascia appenninica del settore centrale e orientale della regione. Le precipitazioni della notte e della mattinata, che si sommano a quelle degli ultimi giorni, potrebbero provocare nuove frane, più diffuse nella fascia montana, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibilità di fenomeni di erosione spondale. Le piene arriveranno a valle con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini. La criticità idraulica nella pianura orientale è legata alla previsione dell’arrivo della piena sul fiume Po, con completa occupazione dell’alveo di magra. Sono previsti, inoltre venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 chilometri orari) lungo la fascia di crinale e di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) lungo la fascia pedecollinare del settore centrale e orientale. Nelle prime ore della mattinata di domenica 5, sono previste condizioni di alta marea che potranno generare lungo la costa locali fenomeni di erosione della spiaggia.