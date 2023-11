Qualità della vita, la Romagna scala posizioni nonostante i problemi di sicurezza. Ecco le posizioni di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena

RIMINI. Tempo libero, ambiente, istruzione e formazione, affari e lavoro: sono alcuni degli ambiti nei quali la Romagna viaggia al di sopra della media nazionale. Italia Oggi ha diffuso l’indagine sulla qualità della vita realizzata con Ital Communications e in collaborazione con l’università Sapienza di Roma. In testa ci sono nell’ordine Bolzano, Milano e Bologna, ma le tre province romagnole guadagnano posizioni rispetto al 2022. Forlì-Cesena è 15esima (era 25esima), Rimini è 21esima (era 37esima), Ravenna è 24esima (era 28esima). Ma se per quanto riguarda il tempo libero Rimini è seconda solo a Siena (prima per palestre e alberghi), la capitale delle vacanze è penultima nel capitolo “Reati e sicurezza”, dove anche Ravenna ottiene un brutto risultato (97esima) risultando la peggiore per furti in appartamento e rapine a banche e uffici postali. In questo caso, va detto, i dati sono riferiti al 2021.

