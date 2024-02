Prevenzione dello spreco alimentare: nel 2023 Coop Alleanza ha donato 1.200 tonnellate di cibo per 6.900 pasti al giorno

Con l’avvicinarsi della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, in calendario il 5 febbraio, Coop Alleanza 3.0 condivide i risultati raggiunti in questa importante tematica grazie a “Buon Fine”, il progetto della Cooperativa che permette di trasformare lo spreco in solidarietà. Nel 2023 in Emilia-Romagna, “Buon Fine” ha coinvolto 151 negozi della rete di ipercoop e supermercati della Cooperativa permettendo di donare complessivamente a 224 realtà del territorio, un totale di oltre 1.200 tonnellate di cibo che hanno garantito circa 6.900 pasti giornalieri a persone e famiglie in difficoltà.

I dati del progetto

Bologna e provincia: attivo in 36 negozi, ha permesso di donare a oltre 60 realtà del territorio, più di 345 tonnellate di merce alimentare, che hanno garantito quasi 1.900 pasti giornalieri a persone e famiglie in difficoltà.

Forlì-Cesena e provincia: attivo in 5 negozi, ha permesso di donare a 7 realtà del territorio, più di 15 tonnellate di merce alimentare, che hanno garantito circa 82 pasti giornalieri a persone e famiglie in difficoltà.

Ravenna e provincia: attivo in 16 negozi, ha permesso di donare a oltre 25 realtà del territorio, più di 110 tonnellate di merce alimentare, che hanno garantito quasi 640 pasti giornalieri a persone e famiglie in difficoltà.

Rimini e provincia: attivo in 11 negozi, ha permesso di donare a 8 realtà del territorio, più di 23 tonnellate di merce alimentare, che hanno garantito quasi 130 pasti giornalieri a persone e famiglie in difficoltà.