Portoverde. “Per la difesa del mare” prepara un’estate di eventi

«Eventi per tutti i gusti e qualunque età». Questa, in estrema sintesi, la definizione più calzante per il palinsesto estivo di Portoverde organizzato da “Per la difesa del mare”. Ad illustrarlo è Carla Aghito, presidente da quattro anni di questa associazione sportiva dilettantistica. «La collaborazione con il Comune di Misano - spiega Aghito - prosegue con successo da un triennio e ormai gli ospiti accettano l’invito con piacere, già sei mesi prima della data». Quanto al ventaglio di iniziative si svolgerà sempre alle 21.30 nella piazza Colombo, il cuore pulsante di Portoverde, di fronte alla darsena.

I primi appuntamenti

Si parte l’8 giugno con un Raduno Moto in collaborazione con Moto Club Misano. Seguiranno la benedizione del vescovo, monsignor Nicoló Anselmi, e la presentazione delle moto da competizione esposte, curata da Stefano Bergonzini. Conclusione al ristorante Portoverde con premiazione e pranzo. Altro appuntamento con i motori sarà il 6 luglio per il concorso di eleganza, in sinergia con la Scuderia automobilistica morcianese fra Campioni di Rally, cena e premiazione, sempre al Ristorante Portoverde. Altra data da cerchiare il 20 giugno che, nell’ambito della Notte Rosa, ospiterà lo spettacolo di flamenco della compagnia “La Morita” coronato da un momento conviviale a base di paella e Sangria. In programma invece il 27 giugno con brindisi finale “Anemos, I venti del Mediterraneo” di Fabio Fiori, ospite Luca Ferrari, campione di Offshore. A seguire musica e cooking show saranno protagonisti del 29 giugno con “Romagna mia” che vedrà sul palco l’azdora Frida Vasini, Anne e Stefano musica, oltre a Cantina Galli. Diversi i talk show in calendario con brindisi e stuzzicherie (4 luglio “Lifestyle e Benessere” con Claudia Magnani, Mauro Tercon, Marco Sartori, Veronica Nails; 1 agosto “L’Arte di Amarsi” con Alessandra Selmi, Stefano Bergonzini e Mauro Pecchenino; 22 agosto “Longevità” con Mauro Tercon, Maria Sole Morganti, Claudia Magnani, Yoga e Pilates). Non mancherà inoltre lo spazio dedicato ai bambini: l’8 luglio con Il magico teatro dei burattini, il 22 con Cartonito show e il 12 agosto con Un viaggio nella magia.

Giro in barca a vela

Divertimento assicurato per tutti l’11 luglio con “Curvyssima” scritto, diretto e interpretato da Stefissima Brindisi.Capitolo a parte il 18 luglio, data dedicata alla traversata oceanica con un’intervista a Vittorio Setti su “Il giro del mondo in barca a vela” Brindisi e stuzzicherie finali. Ma non è tutto. Fará la parte del leone, il 25 luglio, lo spettacolo di Cabaret e Burlesque, a cura di Scarlet Burlesque Academy seguito da un cocktail. E ancora, gli appassionati di stile potranno assistere alla sfilata di moda dell’8 agosto “Fashion Show 2025 Portoverde” con tanto di calici incrociati, mentre gli amanti del pentagramma sono invitati il 13 agosto per ascoltare l’Ouverture: Lorenzo Odorici, Symphonie e poi “La Signorina in Dolce”, giallo di Tiziana Di Masi con Andrea Guolo “Chocolate Experience”. Protagonista del Ferragosto sarà invece “Nirea danza show”. Gran finale il 27 agosto con “Acerboli e la città sommersa” seguito dalla benedizione alle imbarcazioni ad opera di don Ugo Moncada, tra fiori e danze medievali, calici e stuzzicherie.