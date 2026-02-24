Poggio Torriana, Vulcan acquisisce gli assset gnl di Mrz Group

RIMINI. Società italiana gas liquidi Spa- Vulcan, con sede a Poggio Torriana, nel Riminese, acquisisce gli asset gnl di Mrz Group, azienda di Novi Ligure (Alessandria). E contestualmente viene firmato un accordo di gestione logistica integrata tra i due gruppi. Lo annuncia Vulcan, spiegando che «l’operazione, particolarmente rilevante per la dimensione, permette a Vulcan di rafforzare la propria catena del valore unendo in unico soggetto le funzioni di approvvigionamento e distribuzione integrata nella commercializzazione del gnl per il mercato del sud Europa, utilizzando i servizi altamente qualificati di Mrz Group». Con l’accordo Mrz Group punta a rinforzare il proprio posizionamento di operatore logistico integrato sul mercato del gnl nell’Europa meridionale. «Con questa operazione rafforziamo ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato, garantendo per il futuro una forte integrazione delle funzioni di approvvigionamento e distribuzione a beneficio sia agli asset di gruppo che a quelli dei nostri clienti», commenta Giacomo Fabbri, ceo di Vulcan. Aggiunge Alberto Marenzana, presidente Mrz Group: «Con questa operazione consolidiamo il rapporto con il principale player nazionale del mercato gnl, certi che il know-how settoriale maturato in anni di attività apporterà importanti recuperi di efficienza per entrambi i partners». Società italiana gas liquidi-Vulcan, si ricorda in una nota, opera nella distribuzione di prodotti energetici in Italia e all’estero, ha un fatturato di circa 200 milioni di euro e occupa oltre 150 persone tra diretti ed indiretti. Mrz Group è specializzato nel trasporto stradale ed intermodale di liquidi pericolosi e sensibili, opera nei mercati della chimica, petrolchimica, rifiuti e gas, con sedi e terminals in Europa, 880 unità di carico di proprietà, 230 dipendenti diretti e una rete di sub-vettori aggregati fissi.