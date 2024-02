Poggio Torriana. Raccolta fondi per l’edicola votiva al beato Pio Campidelli, servono oltre ventimila euro

Al via la raccolta fondi per innalzare un’edicola votiva in onore del Beato Pio. In molte strade di Poggio Berni, presso Poggio Torriana, da qualche giorno sono comparsi manifesti che lanciano un’iniziativa di spessore religioso.

Cartelloni dallo sfondo bianco che riportano la scritta: «Un segno di fede e devozione. Aiutaci a erigere l’edicola del beato Pio Campidelli» a cui la comunità locale (e non solo) è molto devota. La spesa prevista s’aggira intorno ai 23mila 500 euro. Intanto è già partito il conto alla rovescia per la festa popolare, organizzata da anni in onore del membro della Congregazione dei Passionisti nel santuario di Madonna di Casale.

Il beato Pio di San Luigi (al secolo Luigi Campidelli) è nato a Trebbio il 29 aprile del 1868 in una famiglia molto umile. Il suo cammino spirituali viene coronato nel 1880 dall’incontro con i Passionisti durante una missione popolare. Entrò in convento due anni dopo. Morto a appena 21 anni, a causa della tubercolosi che minò una salute già precaria; è stato beatificato il 17 novembre 1985, anno internazionale della gioventù, dall’allora papa Giovanni Paolo II.

Non solo una festa liturgica

Per commemorarlo, diversi anni fa la comunità bernese ha lanciato una settimana di festeggiamenti in prossimità della domenica più vicina al suo compleanno. Nelle passate edizioni è sempre stato possibile visitare la camera e le reliquie del beato, guidati da un religioso della comunità locale, oltre che assistere a esibizioni musicali e concerti di musica classica che hanno visti protagonisti virtuosi provenienti anche da altre regioni.

Ai festeggiamenti in programma quest’anno, in data ancora da definirsi, si aggiunge ora l’ultimo tassello con la proposta di innalzare un’edicola vicino alla casa Natale di Trebbio presso Poggio Berni. Un gesto definito «un segno di fede e devozione in onore del beato Pio» dai fedeli del luogo. Chi volesse partecipare con un’offerta, può recarsi presso il santuario Madonna di Casale o contattare il numero telefonico 0541 680138.