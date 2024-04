Poggio Torriana. Fleximan ancora all’opera: dissuasore gettato in un giardino

POGGIO TORRIANA. Divelto un dissuasore di velocità. L’episodio si è consumato nei giorni scorsi a danno del dispositivo installato in via Macello nella frazione di Camerano presso Poggio Torriana. Non è la prima volta che il corpo di plastica arancione, che dovrebbe contenere l’autovelox, viene scardinato. Stavolta è stato gettato nel giardino di un fabbricato in costruzione poco distante, su una strada, definita molto pericolosa dai residenti, e dove le auto sfrecciano in barba ai limiti di velocità a 50 chilometri all’ora.