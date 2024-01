Poggio Torriana, atto vandalico: decapitate due statue di donna

Grave atto vandalico denunciato dall’Associazione Aps “Gli amici del mulino Sapignoli”. Ad alcune sagome installate all’interno del parco antistante il mulino storico sono state tagliate le teste, ma solo a quelle che rappresentano figure femminili e animali. Si tratta di installazioni che fanno parte integrante del progetto natalizio “Un solo popolo, una sola terra”.

Vergogna

«Durante la notte - si legge nella denuncia firmata dall’associazione - ignoti hanno decapitato due sagome raffiguranti figure femminili e una terza rappresentante un cane, mentre la figura maschile con il bambino è rimasta integra».

Il messaggio è evidentemente molto chiaro. «Senza dubbio chi lo ha compiuto odia le donne e gli animali. Facciamo presente che si tratta di un progetto finanziato dal Comune di Poggio Torriana; trattasi pertanto di un bene pubblico e quindi di proprietà di tutta la comunità».

Ciò che più rammarica, al di là dell’entità del danno, è la «totale mancanza di rispetto e la maleducazione che si palesa in questo spregevole e deprecabile atto vandalico, come in altri che sono avvenuti sempre nello stesso parco».

Educazione e rispetto dovrebbero essere «parole strettamente legate fra loro, ma sembra che in questa società vengano spesso ignorate».

L’appello

L’associazione a questo punto rimarca. «Ci preme sottolineare che, sebbene fossimo in una fase di disinstallazione, le sagome distrutte erano già destinate ad essere riutilizzate come scenografia di altre iniziative. Abbiamo invitato l’amministrazione a pubblicare sul proprio sito le foto di questi gesti di disprezzo verso la proprietà pubblica, invito rivolto anche ai nostri followers tramite i profili social sperando che chi ha commesso tale ignobile atto possa vergognarsi e magari anche pentirsi».