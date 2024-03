Pietro Grasso agli studenti di Rimini: “Non partecipare a fenomeni anche di piccola illegalità, così si combatte la mafia”

“La globalizzazione sta aiutando la mafia: attraverso la criptovaluta e il dark web ne facilità l’attività di riciclaggio dei capitali. Dalla mafia si esce in due modi: morti oppure accettando di collaborare con la giustizia. Non serve togliere i figli ai genitori mafiosi, bisogna far scattare in loro la consapevolezza che a essere mafiosi si fa il male della propria prole, così come i giovani devono trovare la forza di uscire della famiglie mafiose come fece uno studente di mia moglie che, a 18 anni, una volta diplomatosi, scappò di casa laureandosi e poi facendo carriera in una multinazionale”. Sono le parole di Pietro Grasso, già Presidente del Senato e già Procuratore nazionale antimafia, che ha inaugurato, insieme alla presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Emma Petitti, “Una vita contro la mafia”, la mostra realizzata dagli studenti dell’Istituto comprensivo di Rimini Einaudi-Molari allestita a Bologna in viale Aldo Moro in occasione della Settimana della legalità.

Cita anche il processo Aemilia per mostrare che “quando ci sono i processi vuol dire che il fenomeno ha già preso piede”, anche in zone come l’Emilia-Romagna a lungo considerate immuni della infiltrazioni mafiose.

Grasso fornisce un vademecum su cosa sono, come si comportano e soprattutto come evitare che le organizzazioni mafiosi si avvantaggino dai nostri comportamenti. “Come possiamo, se non fermare, almeno rallentare le mafie?”, chiede uno studente dell’Istituto Molari-Einaudi di Rimini, che ha curato a Bologna, in Assemblea legislativa regionale, una mostra dedicata alle vittime delle mafie. La risposta di Grasso è semplice: “Non partecipare a fenomeni anche di piccola illegalità, perché non sappiamo cosa c’è dietro. Se qualcuno ci chiede di fare un versamento in banca a nome nostro dobbiamo chiederci perché lo fa. Non dobbiamo dare nessun contributo”.

Omaggio a Falcone e Borsellino

Nel botta e risposta di oltre un’ora con gli studenti Grasso rievoca, con aspetti anche molto umani e personali, gli anni al fianco di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Sono ancora vivi perché con loro dobbiamo continuare il lavoro che hanno fatto, anche se non c’è più la violenza di allora. Ma bisogna stare attenti perché oggi il fenomeno è diventato invisibile, bisogna stare attenti perché non si infiltri nell’economia e nelle istituzioni locali”, dice Grasso, che porta ancora in tasca l’accendino datogli dall’amico Falcone con la promessa di restituirglielo nel caso avesse ripreso a fumare. Un filo spezzato tra le macerie di Capaci, da cui però è nata la suggestione per “Scintille di futuro”, la fondazione presieduta oggi da Grasso e dedicata ai giovani. Uno studente domanda a Grasso se ha mai temuto per la propria vita e allora l’ex magistrato torna sulle minacce che hanno riguardato lui e i suoi famigliari. “Sono capitate situazioni di pericolo, ma la cosa peggiore è che la mafia è vigliacca e minaccia anche le persone a cui si vuole bene”. Quando una voce al citofono suggerì una minaccia verso il figlio allora 14enne “abbiamo fatto finta di niente, per fortuna volevano solo provare come reagivamo. Ma mia moglie stava al balcone se mio figlio tardava”.

Grasso ricorda anche l’episodio di Monreale, dove un tombino fu riempito con esplosivo destinato a lui. “Per coincidenze questo attentato non si è potuto realizzare”, precisa Grasso, ma “continuo ad avere la sindrome del sopravvissuto, ti chiedi come mai, quando tuoi colleghi sono stati uccisi. Sono sopravvissuto per fare conoscere la loro storia”. Grasso ha anche partecipato alla inaugurazione della mostra allestita dagli studenti sempre negli spazi dell’Assemblea legislativa sulle vittime delle violenza mafiosa. “Il messaggio che vogliamo dare- dice la presidente dell’Assemblea Emma Petitti- è che ognuno può fare la propria parte. Questi studenti, con la mostra e il catalogo, hanno fatto propria la nostra storia”.