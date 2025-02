Picchia ragazzo in bici, condannato grazie alla testimonianza di un 16enne in vacanza

RIMINI. Un corriere è stato condannato a risarcire tutti i danni arrecati a un ragazzo straniero. I fatti risalgono al 17 giugno 2022. Secondo l’accusa il giovane fu aggredito davanti al bagno 59 di Bellaria Igea Marina da un uomo che stava effettuando una consegna di merce. La vittima era in sella alla bicicletta e a un certo punto sarebbe stato affiancato dal furgone che lo ha stretto fino a costringerlo a fermarsi. Una volta sceso dal mezzo il corriere avrebbe picchiato il giovane e danneggiato la bicicletta per poi ripartire.

Soccorso dai bagnanti che si stavano recando in spiaggia il ragazzo è stato ricoverato al Pronto Soccorso di Rimini con un “trauma facciale con frattura della parete mediale dell’orbita destra con ecchimosi ed edema retinico dell’occhio e della palpebra con iperemia corneale comportante un deficit visivo e 5 punti di sutura dell’arcata sopraccigliare e 1 punto di sutura della palpebra” .

Il corriere è stato riconosciuto grazie alla testimonianza di un ragazzino di 16 anni di Milano che era in vacanza con la famiglia e che è stato sentito in istruttoria dibattimentale. In udienza ha riconosciuto le fotografie del colpevole che gli sono state mostrate dal PM tanto da determinarne la condanna e il relativo risarcimento della parte civile rappresentata dall’avvocato Alessandro Frisoni.