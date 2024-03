Peste suina, la Regione rende più facile la caccia al cinghiale: più squadre, più cani, più prede

‘Assediata’ dalla peste suina africana, l’Emilia-Romagna rende più facile la caccia al cinghiale. Nel nuovo regolamento sugli ungulati che la Regione si appresta a varare, vengono eliminati tutti i vincoli al numero massimo di esemplari di cinghiale prelevabili e a tutte le assegnazioni per sesso ed età. Ma non è l’unica modifica in questo senso apportata dalla giunta. Ad esempio, sempre per rendere più efficace la caccia al cinghiale, viene data la possibilità di avere un maggior numero di cacciatori nelle azioni collettive in braccata (fino a otto) e girata (fino a quattro), ma sarà possibile organizzare le squadre per le braccate anche con un numero ridotto di persone e di cani. Viene poi ridotto da 40 a 30, sempre con lo stesso spirito, il numero di cacciatori che si devono iscrivere a ogni squadra di braccata per rendere più semplice l’organizzazione di queste azioni. Dalle nuove regole, come ha spiegato in commissione la dirigente regionale, Sonia Braghiroli, è stato invece stralciato il tema delicato della proprietà delle carni degli animali cacciati, che sarà trattato a parte “in ottemperanza alle norme nazionali e comunitarie”. A presentare le nuove regole d’ingaggio della caccia al cinghiale già prima del via libera definitivo in giunta, c’era in commissione anche l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi. Il precedente regolamento risale al 2008 e “è stato seguito positivamente in questi anni ma ora ha bisogno di un aggiornamento, perchè è cambiato il quadro di riferimento”, avverte l’assessore citando in particolare appunto la peste suina, ma anche il calo numerico dei cacciatori. L’obiettivo “è garantire un equilibrio tra gli ungulati e le attività entropiche”.

C’è un’apertura di credito anche dal centrodestra, anche se, come afferma il leghista Massimiliano Pompignoli (Lega), il regolamento “doveva essere modificato molto prima e servirebbe un maggiore confronto per poter avanzare proposte e correzioni”. In ogni caso, promette un altro leghista, Emiliano Occhi, “terremo monitorati i dati degli abbattimenti che andranno portati a termine entro l’estate”. Per Stefano Bargi, anche lui della Lega, “servirebbe semplificare l’accesso ai corsi per aumentare il numero di cacciatori sempre più in diminuzione”. Marco Mastacchi di Rete civica osserva che “merita un approfondimento specifico la gestione della carne derivante dalla caccia”, mentre per Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) “è auspicabile che all’opera di analisi e proposta ci sia un recepimento, da esprimere anche attraverso una seduta dedicata in commissione”. Infine, secondo il dem Massimo Bulbi la modifica del regolamento “permetterà di superare errate interpretazioni che in alcuni territori, tra cui Forlì-Cesena, stanno causando dei problemi”.