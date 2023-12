Per la Rimini del futuro investimenti per 90 milioni: c’è il via libera della commissione

Il capitolo investimenti (con interventi per 90 milioni) del bilancio 2024 del Comune di Rimini incassa il parere favorevole in commissione, questa mattina, dopo l’ok sulla parte corrente. Presentata dagli assessori alle Opere pubbliche, Mattia Morolli, e al Bilancio, Juri Magrini, la manovra conta diversi interventi, tra i quali l’avanzamento dei cantieri del Parco del Mare Sud (tratti 6, 7 e 9) e il via ai lavori per il parcheggio interrato in piazza Marvelli con 320 nuovi posti auto per cittadini e turisti che vogliono sostare nei pressi del lungomare.

Nel bilancio 2024, spiega il Comune, c’è un focus particolare su riqualificazione, manutenzione e nuovi servizi per le frazioni e le aree interne al di sopra della Statale 16, a cominciare dalle manutenzioni stradali e dall’ampliamento del cimitero. Ci sono poi investimenti per l’illuminazioni delle zone più lontane dal centro “a dimostrazione - dicono gli assessori - dell’attenzione verso tutte le zone della città”. In calendario anche il potenziamento dei servizi comunali diffusi sul territorio da Corpolò a Miramare in un’ottica di capillarizzazione e decentramento degli uffici.

Metromare, piscina e stadio

Il 2024 vedrà poi il prolungamento del Metromare dalla zona della stazione alla fiera per facilitare gli spostamenti incentivando il trasporto pubblico e integrato. E ancora, in previsione ci sono lavori sugli impianti sportivi, come la nuova piscina comunale al parco don Tonino Bello, la riqualificazione dello stadio Romeo Neri e la conversione dello Stadium a Centro federale Fids, a cui si aggiungono i lavori dei tre asili nido finanziati dal Pnrr (Il Pollicino, Peter Pan e Girotondo).

Prosegue, intanto il piano di salvaguardia della balneazione di Rivazzurra, oltre agli interventi per l’adeguamento infrastrutturale e funzionale delle banchine dell’area portuale e fluviale (Atuss).

Nel 2024, poi, saranno conclusi i lavori di riqualificazione architettonica di Palazzi dell’arte Rimini, lo spazio espositivo sviluppato tra il duecentesco Palazzo dell’Arengo e il trecentesco Palazzo del Podestà, e va avanti anche i lavori di riqualificazione del Ponte di Tiberio grazie a un intervento di restauro e illuminazione. Infine il Comune ricorda il piano integrato di edilizia residenziale sociale, “cuore pulsante” del pacchetto straordinario sulle politiche abitative ‘Casa Rimini’.