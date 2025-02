Sabato 22 febbraio 2025, il Teatro Vittoria di Pennabilli celebrerà il centenario con una serata straordinaria. Il “Veglionissimo dei 100 anni” sarà l’occasione perfetta per festeggiare un secolo di spettacolo e grandi eventi, rivivendo l’atmosfera scintillante delle feste danzanti che hanno segnato la storia del teatro e della comunità pennese.

Il Veglionissimo rappresenta il culmine di un percorso che unisce passato e presente, frutto del lavoro del Comitato civico, che ha curato le celebrazioni del centenario sin dal febbraio 2024 con un ricco programma di eventi dedicati alla storia e alla cultura del teatro. L’evento di sabato è organizzato in collaborazione con la Pro Loco Pennabilli.

Dalle 21, il sipario si alzerà su una serata di musica e allegria, accompagnata dalle melodie della scelta orchestrina Nova Music, diretta dal maestro Ermes Santolini di Perticara. I grandi balli d’epoca torneranno a risuonare tra le mura del teatro, riportando in vita il fascino dei veglioni che hanno fatto sognare intere generazioni. Dall’eleganza del foxtrot alla magia del valzer, passando per l’energia travolgente dello swing e i ritmi frizzanti degli anni ’20 e ’30, la pista da ballo sarà il cuore pulsante della serata.

L’atmosfera rievoca quelle notti in cui il teatro si trasformava in un palcoscenico di luci e colori, “tutto in uno sfolgorio scintillante”, come raccontano le cronache d’epoca meticolosamente annotate dal curatore Francesco Guerrini. Il 3 febbraio 1929, il “Veglionissimo” si prolungò fino alle 7 del mattino, con un pubblico entusiasta e danze senza sosta. Nel febbraio del 1932, il veglione fece ballare i partecipanti fino all’alba, in una “serata elegantissima e della massima moralità”. Ancora più suggestiva fu la Notte dei Colori del 1946, quando il teatro si riempì di signorine e giovani venuti da Novafeltria e Rimini per una serata che si concluse alle 5 del mattino, tra luci soffuse e musiche avvolgenti.

Per chi vorrà immergersi completamente nell’atmosfera retrò, sarà gradito un abbigliamento ispirato agli anni ’20 e ’30, per aggiungere un tocco di charme. A mezzanotte, il ristorante Il Piastrino delizierà gli ospiti con un buffet, perfetto per ricaricare le energie e proseguire la serata con gusto, mentre il servizio bar sarà a disposizione per brindare a questa straordinaria ricorrenza. Per rendere la serata ancora più speciale, sarà allestito un foto box, dove gli ospiti potranno immortalare i momenti più belli e i loro eleganti costumi in perfetto stile anni ’20 e ’30.

Durante il Veglionissimo sarà inoltre possibile acquistare il volume “Il Teatro Vittoria di Pennabilli - Un teatro, una comunità 1924-2024”, un’opera che racconta un secolo di storia, cultura e spettacolo.

Il Teatro Vittoria ha sempre rappresentato il cuore pulsante della vita sociale e culturale di Pennabilli, testimone di generazioni di ballerini, coppie innamorate, aspiranti attori e numerosi eventi che hanno animato la comunità. Questa notte di festa non sarà solo un omaggio al passato, ma l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di un teatro che continua a far sognare.