Pennabilli, investe un cane e fugge: il 30enne incastrato dalle telecamere

Investe e uccide un cane senza fermarsi, stangata da 421 euro per un 30enne residente in zona. Si chiamava Happy ma la sua fine è stata tutt’altro che felice. Era un cane di razza Yorkshire Terrier molto amato dalla famiglia pennese che l’aveva accolto. In una giornata dello scorso agosto, all’apparenza simile a tante altre, stava attraversando una strada di Pennabilli tenuto al guinzaglio dalla sua padrona. Poi l’imponderabile. Happy si divincola dal nastro, per cause poche chiare, e la sfortuna vuole che un’auto arrivi proprio in quell’istante piombandogli addosso e travolgendolo. Nessuna speranza per il cagnolino, che spira tra le braccia della proprietaria disperata, anche e soprattutto perché l’automobilista prosegue la sua corsa, pur accorgendosi dell’accaduto, e decide di non prestare l’aiuto dovuto, magari caricando in auto i due malcapitati per dirigersi alla più vicina clinica veterinaria.

Inchiodato da un frame

Partita l’indagine, i carabinieri forestali del nucleo di Pennabilli hanno passato al setaccio sia le registrazioni delle telecamere comunali, installate nell’area dell’incidente, sia quelle del nucleo pennese. Al bandolo della matassa sono arrivati nei giorni scorsi, con l’identificazione di un giovane, poco più che 30enne, residente in Valmarecchia. Rintracciato, il ragazzo ha dovuto pagare una sanzione amministrativa pari a 421 euro, per violazione alle norme di comportamento in materia di circolazione stradale.

Nel dettaglio si tratta dell’applicazione dell’articolo 189 del Codice della strada che prevede l’obbligo di soccorso anche nei confronti degli animali, pena il pagamento di una cifra tra 421 e 1.691 euro. L’attività si inserisce nell’ambito del servizio svolto dai carabinieri forestale della Provincia di Rimini, in materia di tutela del benessere degli animali.