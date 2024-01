Pd, Bonaccini: «Europee, Schlein in tutte le circoscrizioni sarebbe sbagliato»

BOLOGNA. Candidandosi in tutte le circoscrizioni alle prossime europee la premier Giorgia Meloni cerca «un referendum su se stessa e sul Governo», anche per «evitare di parlare di Europa». E’ la lettura del presidente del Pd e governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite questa mattina ad Agorà. «La pluricandidatura a cui si sta avviando Giorgia Meloni alle europee serve per fare un referendum su se stessa e sul Governo- sostiene Bonaccini- e per evitare di parlare di Europa, perché sarebbe costretta ad ammettere troppe contraddizioni». Negli ultimi anni, infatti, a destra «sull’Europa hanno detto di tutto - segnala Bonaccini - arrivando persino a dire che non serviva. Ora Meloni ha un po’ cambiato linea, anche rispetto ad alcuni esponenti del suo partito e a gran parte della sua coalizione». Come Pd, invece, «io credo che dovremo parlare di Europa, perché in questa Europa ci crediamo - avverte Bonaccini - va cambiata e migliorata, ma è la cornice nella quale muoversi». Correre in tutte le circoscrizioni «sarebbe sbagliato», perché questo «lo fece Berlusconi» e perch «è altro rispetto al Pd». Il presidente dem, Stefano Bonaccini, torna ad avvisare così la segretaria del partito, Elly Schlein, in vista delle prossime elezioni europee. Ospite questa mattina ad Agorà, Bonaccini ribadisce la sua linea sulla questione. Premettendo: «Adesso però dovremo anche interrompere questo dibattito, finch, immagino a breve, prenderemo una decisione a partire da cosa ci vorrà dire Schlein su ciò che vede per il futuro suo personale e del Pd rispetto alle elezioni europee». Detto questo, afferma Bonaccini, «sarebbe incredibile che noi impedissimo alla segretaria del nostro partito di candidarsi, portando certamente un valore aggiunto a quella competizione». Allo stesso tempo, però, «sarebbe invece sbagliata una candidatura in tutte le circoscrizioni, perché questo lo fece Berlusconi e perché è alterità rispetto al Pd, che è un partito plurale e ha una classe dirigente diffusa».