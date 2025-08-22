Parte il Meeting a Rimini: dalla Romagna un messaggio di pace

Con l’evocativo titolo “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, ispirato a Thomas Stearns Eliot, si apre oggi l’edizione 2025 del Meeting di Rimini. E se larga parte del cartellone di iniziative sarà dedicata al lavoro inteso come occasione di costruzione sociale, la kermesse internazionale avrà come fulcro la pace.

Tema quanto mai attuale, invocato da Papa Leone XIV nel messaggio inviato al vescovo Nicolò Anselmi («dove i responsabili delle istituzioni statali e internazionali sembrano non riuscire a far prevalere il diritto, la mediazione e il dialogo, le comunità religiose e la società civile devono osare la profezia») e nell’invito a vivere la giornata odierna «in digiuno e in preghiera, supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso». E testimoniato nel primo degli incontri in programma da Layla al-Sheik, palestinese, ed Elana Kaminka, israeliana. Due madri dalla Terra Santa che, segnate dal dolore, hanno scelto il cammino della riconciliazione: la prima, musulmana di Betlemme, ha perso un figlio piccolo, Qusay, nella seconda Intifada, l’altra, israeliana, è la mamma di Yannai, soldato ucciso il 7 ottobre 2023. Con loro anche Azezet Habtezghi Kidane, religiosa comboniana eritrea, conosciuta anche come suor Aziza, attiva per anni in Israele e nei Territori Palestinesi, prima in Sudan e in Eritrea.

Nel pomeriggio il primo dei “big” attesi, Mario Draghi, già presidente del Consiglio dei Ministri (introdotto da Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli) primo tra i politici attesi sul palcoscenico di un evento giunto alla 46ª edizione in cui si alternerà mezzo Governo, dai vicepremier Tajani e Salvini, ai ministri Abodi, Foti, Giorgetti, Giuli, Locatelli, Lollobrigida, Piantedosi, Pichetto Fratin, Schillaci, Urso e Valditara, oltre alla premier Giorgia Meloni, presente nella giornata conclusiva del Meeting e a Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo. Draghi, in qualità di ex premier ed ex presidente della Bce, sarà chiamato a una riflessione sull’orizzonte dell’Europa, di un’Unione Europea alle prese con cambiamenti geopolitici imprevisti e ancora imprevedibili nelle loro dinamiche conflittuali, chiamata ad affrontare il tema dei dazi e la regolamentazione dell’uso delle nuove tecnologie ma alle prese con divergenze interne che impediscono una presa di posizione comune.

E in un ricco cartellone che vedrà anche iniziative sportive e culturali, ci sarà spazio anche per lo spettacolo. Quello inaugurale di questa sera alle 21.30 al teatro Galli sarà “The Rock”, ispirato all’opera di T.S. Eliot, un intreccio di poesia, musica e performance teatrale con la partecipazione straordinaria di Sergio Castellitto, accompagnato da un ensemble musicale diretto dall’artista americano Jared McNeill (“The Rock” è anche il titolo del suo album di esordio).