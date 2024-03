Parco eolico in Valmarecchia, firmano contro esponenti della cultura e delle associazioni

RIMINI. Nomi del mondo della cultura e dell’arte, insieme ad associazioni locali e nazionali, per dire no all’impianto sull’Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna, definito “un’enorme bolla speculativa legata all’industria eolica”. E considerato fortemente impattante “sul fragile territorio appenninico del Montefeltro”, a cavallo tra le due regioni. In una lettera inviata lo scorso 21 gennaio ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana (Stefano Bonaccini e Eugenio Giani) le associazioni hanno espresso tutte le perplessità del caso. Oggi tornano all’attacco con il dito puntato oggi contro i governatori. In particolare, Italia Nostra Firenze e Italia Nostra Valmarecchia spiegano che dall’invio della lettera ad oggi sono passate alcune settimane ma non è giunta risposta. L’obiettivo dell’iniziativa era quello di “richiamare l’attenzione sui rischi connessi ad installazioni di impianti eolici impattanti sul fragile territorio appenninico del Montefeltro”. La lettera è stata firmata, sottolinea Italia Nostra dal direttore d’orchestra riminese Manlio Benzi, il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, Luca Cesari, il docente di Arte Sacra all’Istituto Superiore di Scienze Religiose Rimini-San Marino, Alessandro Giovanardi, esponenti dell’arte, della musica, dell’università. Inoltre, a firmarla anche il sindaco di Casteldelci e decine di associazioni, tra cui, oltre Italia Nostra, Wwf Forlì-Cesena e Rimini, Club Alpino Regione Toscana, Amici della Terra, L’Astrolabio, Associazione Chiocciola e tante altre. Ad unirle, la volontà di tutela del territorio “da un’enorme bolla speculativa legata all’industria eolica- spiegano- siamo ad oggi arrivati a circa 60 aerogeneratori di grande taglia previsti a seguito di abbattimenti di ettari di bosco e a ridosso di nuclei storici, aree naturali protette e a zone di dissesto idrogeologico”.