Parco del mare, avanti tutta. I bagnini: “Ma ora dateci i parcheggi”

Il Parco del mare procede spedito verso il fine lavori. Lungo il tratto piazzale Gondar-via Siracusa. «Che sarà aperto, a pedoni e ciclisti, per l’inizio dell’estate», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli. Ma i bagnini della zona avvertono preoccupati. «Senza parcheggi si rischia il caos». Sottolinea, infatti, Davide, gestore del bagno 98: «Il cantiere è a buon punto e speriamo che i tempi annunciati per il suo smantellamento siano rispettati. Però, fermo restando la bellezza del Parco del mare, che è evidente, e che abbellirà anche la nostra area, quello che ci preoccupa sono due problematiche che potranno esplodere subito dopo la sua inaugurazione: la viabilità che andrà a gravare pesantemente su viale Regina Margherita, come accaduto su viale Vespucci a Marina centro, e gli spazi di sosta per i turisti pendolari che saranno sempre meno. Parlo di tutte quelle famiglie con bambini che, in particolare nel fine settimana, vengono al mare in auto la mattina per tornarsene, poi, a casa la sera e che non sapranno dove parcheggiare la vettura». Una domanda, però, che per ora non sembra trovare risposta. Anche se in piedi c’è il progetto di trasformare alcuni alberghi dismessi in parking silos.

Servizi per i turisti

Aggiunge, allora, la titolare del bagno 101, tratto di lungomare sul quale non è ancora arrivato il Parco del mare e per il quale l’inizio dei lavori di realizzazione è fissato per l’autunno di quest’anno (il tratto è quello ricompreso tra via Siracusa e via Latina, a Rivazzurra): «Quello della carenza di spazi di sosta – stigmatizza la bagnina - è un problema che qui si ripresenta puntuale ad ogni inizio estate, luglio ed agosto in particolare. Figuriamoci una volta costruito il nuovo waterfront cosa succederà. Col flusso veicolare raddoppiato su viale Margherita e con automobilisti spazientiti in cerca di un buco dove poter parcheggiare l’auto. Ma, attenzione, come operatrice turistica non vedo l’ora di veder realizzato il Parco del mare qui davanti, perché oltre ad abbellire lungomare e spiaggia riqualifica anche i quartieri di Bellariva e Marebello. Quello che mi lascia perplessa sono, invece, i servizi in funzione dei vacanzieri. Parcheggi in primis».