Ordine regionale degli psicologi, le nuove cariche in un Consiglio a forte trazione romagnola

C’è tanta Romagna rappresentata nel nuovo consiglio dell’Ordine regionale degli psicologi dove la lista Altrapsicologia è riuscita a eleggere 9 rappresentanti su 15, aumentando il consenso rispetto al precedente composizione. Una tornata elettorale che si è chiusa lunedì scorso, indetta dopo che in estate il ministro Orazio Schillaci aveva disposto lo scioglimento del consiglio e nominato un commissario straordinario con l’incarico di traghettare l’organismo verso nuove elezioni e provvedere alla ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti a seguito di dimissioni e contrasti interni, che non si erano ricomposti nonostante i tentativi di risoluzione effettuati in primavera.

Si è così tornati al voto, esercitato da 3.441 iscritti sui 9.114 aventi diritto. Una partecipazione elevata e ben più ampia rispetto al quorum minimo necessario per la validità delle elezioni in prima convocazione (2.308 votanti), che ha visto un vero e proprio testa a testa all’ultima preferenza tra i componenti della lista Altrapsicologia e della lista Essere psicologi in E-R. «Essere riusciti a rientrare con una maggioranza ancora più compatta è stato un risultato importantissimo e non certo scontato» commenta Katuscia Giordano, coordinatrice regionale di Altrapsicologia, risultata seconda degli eletti con 1.298 preferenze raccolte.

La più votata è stata Luana Valletta (Altrapsicologia) con 1.375 voti; a seguire la riminese Katuscia Giordano e il faentino Sergio Sangiorgi (entrambi della stessa lista e appaiati con 1.298 voti ottenuti), il ravennate Christian Franceschini (Altrapsicologia) con 1.295 preferenze, Francesca Danesi (Essere psicologi) con 1.289 preferenze, la cesenate Fabiola Tinessa (Altrapsicologia) con 1.287 voti, Robert Adir Samolsky Dekel (Essere psicologi) con 1.285 consensi, Alexia Polmonari (Altrapsicologia) con 1.284, la riminese Carmelina Angela Fierro (Altrapsicologia) con 1.279, Elisabetta Scalambra (Altrapsicologia) con 1.275, il cesenate Gianpiero Antenori (Altrapsicologia) con 1.274, la cesenate Raffaela Oggianu (Essere psicologi) con 1.271 e i colleghi Anna Gallani, Selena Brusa e Annastella Pagliara, tutti della stessa lista, con rispettivamente 1.263, 1.255 e 1.236 preferenze.

Ora alla luce dell’esito elettorale si dovrà riunire il Consiglio per decidere le cariche e l’avvio dei lavori. «C’è una bella rappresentanza romagnola - commenta Katuscia Giordano - in un Ordine che intende essere di prossimità e rappresentativo di tutto il territorio. Abbiamo infatti cercato di creare una lista eterogenea sia dal punto di vista geografico che da quello professionale, valorizzando esperienze in tutti gli ambiti, da quelli emergenti come possono essere il marketing o la comunicazione alla componente clinica più canonica delle scienze psicologiche». GI.RO.