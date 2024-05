Omicidio di Pierina, la pista esterna non convince: per la Polizia la soluzione è tra i 4 sospettati

Caso Pierina, dalle interviste televisive dei 4 sospettati nuovi indizi per gli inquirenti. Tutto il materiale andato in onda fino a questo momento, è entrato a far parte del fascicolo d’accusa. Ogni intervista, ogni dichiarazione rilasciata pubblicamente (con il beneplacito dei consulenti e degli avvocati) dai quattro sospettati di aver avuto un ruolo nell’omicidio della 78enne è stata passata al setaccio dagli investigatori che hanno annotato ogni contraddizione o presunta bugia.

Dopo l’intervista di Valeria Bartolucci ai microfoni Rai di Chi l’ha Visto, venerdì sera è andata in scena la risposta di Manuela Bianchi, con una comparsata nello studio Mediaset di Quarto Grado. Un botta e risposta tra le due donne, vicine di casa, ex amiche, divise dall’amore per lo stesso uomo, Louis Dassilva, il giovane senegalese marito di Valeria.

Una telenovela al cui centro c’è un delitto efferato e un killer ancora a piede libero. Pierina Paganelli fu uccisa la notte del 3 ottobre alle 22.15 nel garage di casa, in via del Ciclamino e ritrovata alle 8.30 del mattino successivo. Massacrata con 29 coltellate alla schiena e al tronco con un coltello da cucina dalla lama di 15 centimetri. Arma mai ritrovata. I quattro ad essere interrogati e sottoposti al test del dna nell’immediatezza dei fatti furono appunto Manuela Bianchi, la nuora che trovò il corpo, il fratello Loris, e la coppia di vicini di casa, Valeria Batolucci e il marito Louis Dassilva. Sempre dalla tv, emerge chiaro che i sospetti degli osservatori esterni e dei commentatori in studio, si concentrano sempre e comunque sulla figura di Louis. E anche venerdì sera la domanda centrale per Manuela è stata su di lui. Possibile che sia stato Louis a prendersela con Pierina, ha chiesto il giornalista Gianluigi Nuzzi. «Perché Louis? Non è possibile, conoscendo Louis, il rispetto che ha per le persone di una certa età, il rapporto che aveva con mia suocera. Gli aveva fatto anche dei piaceri» la risposta di Manuela che continua a difendere a spada tratta l’uomo con il quale ha avuto una relazione. Love story che - dice - essere finita. Né Valeria né il marito Louis sono per la nuora Manuela potenziali assassini. E allora chi?

Le indagini

La teoria della difesa è che ci sia un quinto uomo, una mano arrivata dall’esterno. Non la pensano certamente così gli inquirenti che non hanno mai battuto la pista esterna concentrandosi sempre e comunque nella cerchia dei quattro sospettati. Protagonisti di una tragica vicenda, già molto chiara per la Procura di Rimini, ma che ogni settimana si arricchisce e di definisce. A mano a mano che i sospettati si scontrano a distanza usando i salotti televisivi, per gli investigatori emerge una contraddizione in più, una piccola imprecisione diventa una bugia plausibile e un’ingenuità acquista i connotati di un sotterfugio. A questo punto il sospetto è che tutti mentano. Ha avuti paura di finire in carcere da innocente?, ha chiesto Nuzzi. «Il pensiero c’è stato, sono fortunata perché so benissimo di essere innocente. Dovesse succedere, per qualche motivo ho già spiegato anche a mia figlia. Se mi dovessero mai portare via all’improvviso chiama l’avvocato».

La posizione di Manuela non è semplice. La morte di Pierina cui prodest? A chi giova la morte di Pierina, la devota testimone di Geova che nutriva forti sospetti sull’infedeltà coniugale della nuora, mentre il figlio Giuliano era ancora ricoverato per il terribile incidente? Come Manuela stessa ammette, l’atteggiamento di Pierina nei suoi confronti era cambiato da quando c’era aria di separazione e tradimento. Di fatto poi dopo l’omicidio, che Louis fosse l’amante della nuora Manuela è stato pubblicamente confessato. E quindi cui prodest? La risposta, per la polizia, è molto semplice.