Nuovi sensori per il fotovoltaico, giovane riminese genio della chimica vince il “Prism junior 2023”

«Sono onorato di questo riconoscimento. Perché valorizza il lavoro svolto e tutto l’impegno profuso». Nicola Gasparini, riminese doc, giovane docente di chimica all’Imperial College di Londra, non nasconde la commozione nel commentare la vittoria del premio “Prism junior 2023” per giovani scienziati promosso dall’Istituto di struttura della materia del Cnr, che ogni anno viene assegnato da una giuria internazionale a due ricercatrici - ricercatori, la cui attività scientifica degli ultimi cinque anni abbia avuto un impatto significativo nell’ambito della scienza della materia, e la cui cerimonia di consegna si svolgerà presso la sede centrale del Cnr (Aula Marconi), a Roma, il 24 ottobre.

Professor Gasparini, a 34 anni è già vincitore di un premio promosso dal Cnr.

«Sono onorato di ricevere questo “Prism 2023 Young Scientist” per la mia ricerca nel campo della scienza della materia, in particolare sull’energia verde derivante dal fotovoltaico e sui nuovi sensori, perché dimostra che sono sulla strada giusta in termini scientifici».

In quali settori la sua ricerca potrà trovare una concreta applicazione?

«Per quanto riguarda i sensori di nuova generazione potranno essere utilizzati come appositi dispositivi nell’ambito dell’attività di controllo del battito cardiaco. Mentre nel campo del fotovoltaico, vista la flessibilità, la leggerezza e la semi-trasparenza del materiale, rispetto all’opaco attuale, ci potrà essere un uso in campo automobilistico, esempio i tettucci delle vetture, ma anche casalingo, nelle finestre».

Come è iniziata questa sua passione per la scienza?

«Dopo il diploma conseguito al liceo scientifico “Einstein” di Rimini ho intrapreso gli studi di Chimica all’università di Bologna. Lì mi sono laureato, con 110 e lode, nel triennale, e, sempre con 110 e lode, nei due anni di magistrale. Terminati gli studi ho lavorato con contratto di dottorato di ricerca nella scienza della materia in Germania, all’University of Erlangen - Norimberga (2014-2017). Dopodiché, con contratto di ricercatore, mi sono trasferito in Arabia Saudita, presso la King Abdullah University of Science and Technology, dove sono rimasto fino al 2019. Quindi sono arrivato, con una borsa di studio da ricercatore, all’Imperial College di Londra dove, nel 2021, sono stato assunto come docente di Chimica».

Professore, lei è l’ennesimo giovane cervello italiano costretto ad “emigrare” per esprimere il proprio talento, cosa pensa di questo fenomeno?

«Per me emigrare è stato un modo per arricchire le mie conoscenze scientifiche e personali. Non nascondo che fare ricerca all’estero è molto stimolante e il campo internazionale mi ha permesso di collaborare con i migliori atenei e professori al mondo e di farmi conoscere per la ricerca che porto avanti. Il fenomeno della fuga dei cervelli all’estero indica la mancanza di una chiara traiettoria per una carriera accademica o di ricerca in Italia. Questo è stato per me uno dei motivi per cui sono uscito dal sistema italiano e che mi ha permesso di ottenere la cattedra a 32 anni».

Come mai in Italia sempre meno giovani riescono ad esprimere le proprie conoscenze in campo scientifico?

«Come dico sempre, la didattica in Italia è tra le migliori al mondo, quello che manca è metterla in pratica a livello di ricerca di base e applicata. Parlando con molti colleghi italiani emerge che il sistema post laurea da noi non è snello e veloce come all’estero, e le possibilità di impiego nella ricerca sono molto limitate. Per questo motivo, credo che molti giovani preferiscano abbandonare la carriera accademica o di ricerca, per ottenere un lavoro più sicuro».

Gasparini, lei può essere considerato come uno di quelli che ce l’hanno fatta: che consiglio si sente di dare ai giovani universitari italiani?

«Le basi scientifiche maturate durante gli anni di studio in Italia mi hanno permesso di arrivare dove sono adesso, per questo motivo, il mio consiglio ai giovani è di essere fieri di essere italiani e consapevoli del bagaglio culturale e scientifico acquisito. Poi, ovviamente, le esperienze all’estero sono fondamentali per confrontarsi con altre realtà, la ricerca è frutto del lavoro di equipe e mai del singolo. Io a Londra, ad esempio, sono a capo di un gruppo di 15 persone, fondamentale per lo sviluppo della ricerca».