Novafeltria, gestione illecita di rifiuti: 19 aziende non in regola, multe per 110mila euro

Nell’ambito di una più vasta attività di controllo in materia di gestione illecita dei rifiuti disposta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini, i militari del Nucleo Forestale di Novafeltria, coordinati dalla competente Procura della Repubblica di Rimini, hanno portato a termine una complessa ed articolata attività d’indagine che ha permesso di individuare 19 titolari di aziende che gestivano illecitamente rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi, nonché di elevare sanzioni amministrative dell’importo totale di circa 110.000 euro.

L’operazione è scaturita da una verifica posta in essere d’iniziativa dai predetti militari, presso una ditta operante nella gestione dei rifiuti misti da costruzione e demolizione.

Le successive operazioni, disposte dalla Procura della Repubblica, hanno consentito un approfondito controllo presso l’impianto ricevente grossi quantitativi di rifiuti, stimati in circa 2000 tonnellate, tutti movimentati durante il decorso 2023.

I soggetti coinvolti, seppur autorizzati, procedevano alla difforme compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti, omettendo dati rilevanti ai fini della tracciabilità degli stessi, rendendo quindi impossibile accertare sia l’origine, quanto la provenienza dei rifiuti.

Dal controllo sono emerse ulteriori violazioni alle prescrizioni derivanti dall’autorizzazione amministrativa dell’impianto di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera, in quanto era stato omessa la presentazione all'Autorità competente dei verbali di campionamento e dei relativi rapporti di prova. Alcune di esse sono state successivamente regolarizzate.

I titolari delle rispettive ditte che hanno conferito rifiuti, unitamente al titolare dell’impianto che li ha ricevuti per il successivo recupero, sono stati deferiti per il reato di gestione illecita di rifiuti non pericolosi. Ai sensi della normativa vigente, i contravventori che hanno regolarizzato la loro posizione sono stati ammessi al pagamento di una sanzione in via amministrativa, al fine di estinguere i relativi reati.

il reato di gestione illecita di rifiuti, previsto e punito dall’art. 256 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006, prevede l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da 2600 a 26.000 euro (superiori nel caso si tratti di rifiuti pericolosi), mentre nel caso del solo mezzo non autorizzato le pene sono ridotte della metà. Inoltre, in alcuni casi, tali reati possono portare, in caso di condanna, alla confisca del mezzo di trasporto controllato e utilizzato illecitamente. E’ fondamentale pertanto che le ditte siano attente al possesso di tutta la documentazione abilitativa al trasporto dei rifiuti, da conservare su ogni mezzo di trasporto per i controlli delle autorità, al fine di garantire una tracciabilità completa sul percorso dei rifiuti ed evitare sia potenziali danni all’ambiente che pesanti sanzioni per le ditte medesime.

Si ricorda che le indagini sono in corso e che gli indiziati sono da ritenersi presunti innocenti fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile di condanna all’esito del procedimento penale.