Novafeltria. Finisce fuori strada e sbatte contro la recinzione di una casa. Tasso 2,32: ritirata la patente

NOVAFELTRIA. I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno svolto dei servizi di controllo del territorio a largo raggio mettendo in campo pattuglie formate da personale in uniforme ma anche in abiti civili. L’attività è stata condotta sull’intero territorio della Valmarecchia ed è stata finalizzata al controllo dei flussi del traffico lungo le principali arterie cittadine e su quelle d’accesso alla provincia, al fine di contrastare i reati di tipo predatorio, il consumo e lo spaccio di droghe ma puntando l’attenzione anche alla sicurezza stradale per la prevenzione dei reati connessi alle cosiddette “Stragi sabato sera” causate dall’eccessivo consumo di bevande alcoliche, sottoponendo ad alcoltest numerosi automobilisti.

Complessivamente sono stati predisposti posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 98 persone, controllati 63 veicoli ed elevate 8 sanzioni per violazioni al codice della strada.

In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 7 esercizi pubblici.

Durante i servizi tre persone sono state sanzionate poiché trovate alla guida dell’auto con un tasso alcolico superiore al consentito:

- un automobilista, 28enne italiano, in località Secchiano di Novafeltria, dopo aver perso autonomamente il controllo dell’auto, finiva la corsa a bordo strada andando ad impattare contro la recinzione di un’abitazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Radiomobile di Novafeltria e dal controllo è emerso che l’automobilista guidava con un tasso alcolico pari a 2,32 grammi/litro, ben al di sopra del consentito. È scattato quindi il ritiro immediato della patente di guida;

- un 51enne italiano, controllato durante la notte a Novafeltria da una pattuglia della locale Arma, sottoposto ad accertamento tecnico è risultato avere un tasso alcolico pari a 1,04 g./l.;

- un 26enne italiano, sempre controllato nell’abitato di Novafeltria da una pattuglia della Radiomobile alla guida della sua autovettura, che sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato avere un tasso pari a 2,19 g./l.

Per tutti e 3 i conducenti è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida ed al 26enne, inoltre, è stata sequestrata l’auto per la successiva confisca.

Sono state, inoltre, 3 le contravvenzioni elevate per “ubriachezza” ad altrettanti giovani, residenti in Valmarecchia, sorpresi nell’abitato di Novafeltria, in evidente stato di ubriachezza che infastidivano ed importunavano i passanti.

In materia di contrasto all’utilizzo e vendita di sostanze stupefacenti, nel corso del weekend i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di un soggetto 20enne, residente in Valmarecchia, che è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di modica quantità di hashish. Il giovane, controllato in località Villanova di San Leo da una pattuglia della locale Arma, mentre era a bordo di un’auto in compagnia di alcuni coetanei, è apparso alquanto nervoso e a seguito del controllo è stato rinvenuto un involucro di cellophane contenente dell’hashish, sottoposto a sequestro.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nei fine settimana.