Notte di fuoco in centro a Rimini, almeno 6 auto auto distrutte o danneggiate da un piromane FOTO E VIDEO

Piromane in azione nella notte a Rimini dove, dopo la mezzanotte, sono andate a fuoco almeno sei auto nella zona tra la Circonvallazione meridionale, via Guicciardini, via Sonnino, via Machiavelli, via Crispi e via XXII Giugno. Sul posto i Vigili del fuoco, volanti della Polizia e agenti della Polizia locale. Uno dei roghi è stato spento dall’equipaggio di una volante con l’estintore. Alcune macchine sono andate distrutte, per altre invece l’intervento ha permesso di contenere i danni. Indagini in corso.