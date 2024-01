“Nel 2023 vigoroso aumento di rapine e furti commessi da minori in Emilia-Romagna”: il bilancio del Procuratore Generale di Bologna

In Emilia-Romagna “sono in costante calo i reati commessi da minori che avevano avuto una sensibile impennata nel periodo della clausura sanitaria, come pornografia minorile online o ‘revenge porn’, a fronte di una vigorosa ripresa degli illeciti ‘da strada’ come rapine, furti, reati in materia di droga e altro”.

Questo il bilancio tracciato dal procuratore generale di Bologna Paolo Fortuna e dall’avvocato generale Ciro Cascone in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Complessivamente, si legge nella loro relazione, dai dati della Procura dei minori di Bologna (competente per tutto il territorio regionale) emerge che “le notizie di reato si attestano su standard elevati (e pressoché allineati al recente passato) sia quantitativamente (da 3.667 a 3.568 nell’ultimo biennio) che per qualità criminosa”. In particolare, nel periodo compreso tra l’1 luglio 2022 e il 30 giugno 2023 si rileva “una costante crescita di denunce per alcune delle più gravi tipologie di reato e per alcuni delitti riconducibili all’ambito della violenza di genere”. Nel dettaglio, sono diminuiti “i delitti di pornografia minorile (-26,15% rispetto all’anno precedente), mentre sono ancora in lieve aumento lesioni, rapine ed estorsioni”, così come è “sempre allarmante, seppur in lieve calo, il dato sui delitti riconducibili alla violenza di genere, con gli abusi sessuali calati del 20,58% (da 170 a 135 casi), il revenge porn del 54% e i maltrattamenti del 27,53%”, mentre i casi di stalking aumentano del 23,18% (da 69 a 85 casi)”.

Baby gang non strutturate

Per quanto riguarda il fenomeno delle cosiddette ‘baby gang’ la Procura generale, pur riconoscendo che “in tutta la regione si è assistito ad un aumento di segnalazioni di notizie di reato a carico di minorenni riuniti in aggregazioni spesso numerose”, tiene a sottolineare che “si tratta, per lo più, di formazioni non strutturate”, prove quindi delle caratteristiche tipiche delle bande vere e proprie. Dalla relazione emerge, inoltre, un aumento non solo “delle iscrizioni a carico di persone minori di 14 anni (da 606 a 739, +22%), ma anche di reati come “furti (834 notizie di reato, a fronte delle 727 del periodo precedente, +14,71%), rapine, che crescono straordinariamente (317 a fronte delle 229 dell’anno precedente, + 38,42%, e delitti in materia di stupefacenti (da 101 a 131 procedimenti, +29,7%)”. In lieve calo, infine, i casi di estorsione (-14,92%, da 67 a 57)”. In generale, comunque, “l’allarme sociale indotto dalle azioni di minorenni si rispecchia nel numero di richieste di misure cautelari (92, di cui 50 per custodia cautelare in carcere)”.