Negozi di ottica nel mirino. Tre colpi in due settimane a Cesenatico, Riccione e Lido Adriano. Stessa auto rubata e stessa tecnica

RAVENNA. Tre colpi in due settimane in Romagna. Nel mirino sempre i negozi di ottica. L’ultimo colpo è stato effettuato nella notte fra domenica e lunedì a Lido Adriano all’Ottica Geremia. I ladri hanno sfondato la vetrina utilizzando una Fiat 500 appena rubata a un residente della zona. Dopo il colpo sono fuggiti con una seconda vettura.

Stessa modalità utilizzata anche a Cesenatico, all’Ottica Vision, nella notte fra lunedì 5 e martedì 6. Sotto al Grand Hotel. Anche in questo caso furto di una Fiat 500 utilizzata come ariete per spaccare la vetrina. Fuga veloce e cambio di auto. Nella notte fra il 12 e il 13 invece il colpo è stato effettuato a Riccione, in corso Cervi, all’Ottica Giulietti e Guerra, proprio nel giorno del ventesimo compleanno dell’attività. Anche in questo caso il colpo è stato messo a segno dopo aver rubato una Fiat 500 e l’orario è attorno alle 4 del mattino. Facile immaginare che si tratti della stessa banda. I tre colpi messi a segno hanno fruttato merce di valore. Nel solo colpo di Cesenatico è stato ipotizzato un valore di merce sottratta di circa 50mila euro.