Natale sicuro a Rimini: “Una presenza capillare della Polizia Locale”

Ha preso il via, dallo scorso fine settimana, un articolato servizio di presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Rimini, che interesserà l’intero centro storico per tutta la durata delle festività natalizie. Un dispositivo di vigilanza pensato per accompagnare residenti, visitatori e commercianti in uno dei periodi più intensi dell’anno, garantendo non solo controllo del territorio ma anche un punto di riferimento costante per chi vive e frequenta il cuore della città.

Il servizio si articola attraverso la presenza fissa dell’ufficio mobile della Polizia Locale, posizionato in Piazza Tre Martiri, operativo tutti i pomeriggi fino alla conclusione del periodo festivo. Ad affiancare questa postazione strategica è stata attivata una pattuglia appiedata dedicata esclusivamente al controllo e al pattugliamento delle vie del Centro Storico e del Borgo San Giuliano, garantendo una copertura capillare dell’area.

L’impegno delle forze di Polizia Locale si estenderà anche ai fine settimana, con un rafforzamento, sia nei pomeriggi che nelle ore serali, attraverso l’impiego delle unità cinofile, che assicureranno una presenza ancora più incisiva nei momenti di maggiore affluenza. Questo approccio integrato consente di modulare l’intensità del servizio in base alle effettive necessità del territorio, con la possibilità di attivare ulteriori risorse qualora le circostanze lo richiedano.

Come noto l’ufficio mobile rappresenta una risorsa tecnologica di primo piano per le attività di vigilanza urbana. Si tratta di un ‘punto di controllo avanzato’ equipaggiato con sette telecamere – quattro esterne e tre interne – che consentono un monitoraggio a 360 gradi dell’area circostante. La sua versatilità lo rende utilizzabile tanto per il controllo della circolazione stradale quanto come presidio di sicurezza integrato nel tessuto urbano.

La dotazione tecnologica del veicolo permette il collegamento diretto con la centrale operativa della Polizia Locale e l’accesso all’intero sistema di videosorveglianza cittadino. Gli operatori possono monitorare in tempo reale le telecamere distribuite sul territorio comunale, compreso il sistema di controllo automatico delle targhe, assicurando una capacità di intervento rapida ed efficace. Il mezzo è in grado di svolgere tutte le operazioni tipiche della centrale operativa, dalla gestione delle chiamate al coordinamento delle radio mobili in servizio sul territorio. Grazie al sistema di geolocalizzazione delle pattuglie, è possibile individuare istantaneamente le unità più vicine a una situazione di emergenza, ottimizzando i tempi di risposta e garantendo interventi mirati nei luoghi dove si manifesta la necessità.

Le pattuglie appiedate che affiancano l’ufficio mobile svolgono un’attività di prevenzione e controllo, contrastando accessi non autorizzati, comportamenti inappropriati e infrazioni di varia natura. L’attenzione è rivolta anche al rispetto degli spazi pubblici e alla tutela del patrimonio storico e artistico che caratterizza il centro di Rimini, con un’azione che bilancia fermezza nel far rispettare le regole e disponibilità nell’assistere cittadini e turisti.

“Il rafforzamento dei controlli, in queste settimane e durante tutte le feste natalizie - precisa Juri Magrini assessore alla sicurezza - rappresenta un impegno concreto per garantire tranquillità a cittadini e visitatori. Questa presenza più capillare degli agenti della Polizia Locale nel Centro Storico non è solo una risposta operativa alle esigenze del momento, ma un segnale chiaro della nostra volontà di promuovere un ambiente sereno e accogliente. Vogliamo che residenti e turisti possano vivere le festività in piena sicurezza, favorendo al contempo la vitalità del commercio locale.”