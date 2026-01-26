Nascere a Rimini, incontri per le donne in gravidanza

RIMINI. Gli operatori dei reparti di Ostetricia-Sala Parto, Anestesia e Neonatologia dell’ospedale Infermi di Rimini propongono anche per il 2026 incontri mensili rivolti alle donne in gravidanza. Obiettivo dell’iniziativa è quello di presentare la loro organizzazione e la filosofia che li ispira a tutte le donne in gravidanza nel terzo trimestre e alle loro famiglie così da essere informate e conoscere il Punto Nascita, i percorsi assistenziali e le strategie per affrontare il dolore del parto.

Diventare madre è infatti un’esperienza unica, intima e personale, in un percorso ricco di attese, speranze ma anche di preoccupazioni e interrogativi. Ogni donna ha il diritto di essere assistita in maniera adeguata e di scegliere dove far nascere il proprio bambino.

Il primo incontro è in programma giovedì 29 gennaio, dalle ore 17 alle 19, all’Aula G dell’ospedale Infermi, padiglione Ovidio (via Ovidio 33).

Questo il calendario completo degli incontri – previsti ogni ultimo giovedì del mese - di “Nascere a Rimini” per il 2026: 26 febbraio, 26 marzo, 30 aprile, 28 maggio, 25 giugno, 30 luglio, 27 agosto, 24 settembre, 29 ottobre, 26 novembre, 17 dicembre.

Gli incontri si terranno sempre dalle ore 17 alle 19 nell’Aula G dell’ospedale Infermi, padiglione Ovidio (via Ovidio 33).

Per partecipare non è necessaria la prenotazione.