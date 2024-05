Nasce il “Bosco di Albereto” a Montescudo Montecolombo: 44 ettari sotto tutela

Alberi, sottobosco, habitat naturale per la fauna tradizionale: oltre 40 ettari si natura incontaminata da tutelare e preservare. Dalla Regione Emilia-Romagna arriva il disco verde della commissione Territorio e Ambiente all’istituzione dell’Area di Riequilibrio Ecologico “Bosco di Albereto” nel Comune di Montescudo-Montecolombo, in provincia di Rimini.

Si tratta di un’area boschiva di circa 44 ettari, che presenta le caratteristiche che un tempo interessavano l’intera valle del Marano, del Rio Melo, del torrente Conca che ora gode delle tutele di legge e che sarà gestita dal Comune di Montescudo-Montecolombo, l’amministrazione comunale che si è impegnata in prima persona per l’istituzione dell’Area di Riequilibrio Ecologico, realtà che avrà anche finalità didattiche. Di particolare importanza è la Grotta di Pasqua, una galleria carsica di 400 metri.

Il Comune di Montescudo-Montecolombo attiverà progetti per far conoscere il Bosco di Albereto e i progetti naturalistici di conservazione alla popolazione e alle scolaresche del territorio provinciale: lavorerà in collaborazione con associazioni ambientaliste o naturalistiche, il monitoraggio di alcuni aspetti dell’ARE (ambiente, fauna, flora) promuovendo attività di Citizen Science, come ad esempio il monitoraggio delle specie invasive (animali e vegetali), il monitoraggio della fauna, il birdwatching, il monitoraggio degli alberi secolari ecc., previa formazione specifica degli interessati sui vari argomenti, da realizzare tramite corsi dedicati alla cittadinanza, promossi ed organizzati dal Comune e condotti da esperti.

“Siamo stati molto felici di accogliere questa richiesta del Comune”, spiega l’assessore all’Urbanistica, mentre il Gruppo Indipendente ha chiesto e ottenuto conferma del fatto che, essendo l’area del nuovo parco quasi interamente di proprietà privata, l’intera operazione di realizzazione dell’area ecologica sia stato fatta in accordo con i proprietari privati.

“La nuova area ambientale tutelata è molto importante per il territorio riminese, la Regione ha fatto molto bene a sostenere il progetto del Comune di Montescudo-Montecolombo che ha investito in un progetto che migliora la vita del territorio”, spiega il Partito democratico per il quale “questo è uno di quei progetti di visione ampia che vanno nella giusta direzione. Si tutela un bosco e questo è un fatto importante”.