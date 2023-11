Morto Giacomo Gentili: per tutti era lo Yeti di Montecopiolo

Montecopiolo dice addio a Giacomo Gentili, agricoltore con la passione degli sci nonché uno dei primi dipendenti agli impianti di risalita dell’Eremo. Se n’è andato a 73 anni, dopo una lunga malattia, Giacomo meglio conosciuto in tutta la vallata della Valmarecchia e del Montefeltro come lo Yeti. La sua caratteristica principale era la folta, candida, barba, che, a detta di turisti e amici, richiamava quella del nonno di Heidi. Viveva in un paesello di poco più di mille anime, a quasi mille metri di altezza, proprio alle pendici dell’Eremo di Montecopiolo.

La sua esistenza ha segnato la storia della piccola comunità perché, come ricorda la figlia Serena, è sempre stato uno dei personaggi più caratteristici. Era l’amico di tutti dalla battuta pronta e non si tirava mai indietro quando c’era da aiutare. Era un agricoltore con la passione per lo sci nonché uno dei primi a lavorare agli impianti di risalita, aiutando la famiglia Parlanti anche nel famoso noleggio di Monteboaggine. «La nostra comunità piange la scomparsa di Giacomo, con lui se ne va un pezzo di storia e tantissimi indelebili ricordi pieni di risate», sottolinea il sindaco Pietro Rossi. «Se esiste qualcosa oltre la morte sono sicura che dopo aver salutato mia mamma starà giocando a carte col suo amico di sempre».