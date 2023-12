Morto don Nicola spadoni, storico parroco di Corpolò

Questa mattina, alle 8.15, si è spento don Nicola Spadoni, già parroco di Corpolò, a conclusione della lunga malattia che lo accompagnava da qualche anno.

Nato a Misano Adriatico il 10 settembre 1937, don Nicola è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1962 per imposizione delle mani del Vescovo Emilio Biancheri. Dopo un’esperienza pastorale a San Lorenzo di Riccione e a Viserba in qualità di cappellano (dando origine al cineforum con i ragazzi), don Nicola è stato nominato parroco a Corpolò, facendo il suo ingresso esattamente il 9 marzo 1969 accompagnato da un lancio di volantini da un piccolo aereo da turismo organizzato dai parrocchiani.

A Corpolò don Nicola è stato parroco per 47 anni, mentre è diventato Amministratore parrocchiale nella vicina santi Cristina e Paolo nel 2001.

Tra le tante iniziative pastorali che don Nicola ha abbracciato e caldeggiato in questi decenni si segnalano l’apertura del movimento scout (1996), il gruppo denominato Rimini 8, la realtà del Post Cresima (per i ragazzi che hanno terminato la preparazione ai sacramenti) e la Decennale, un trittico di incontri per i ragazzi a dieci anni dalla prima Comunione.

Nel 1974 don Nicola ha incontrato l’esperienza ecclesiale del Cammino neocatecumenale che non ha più abbandonato, accogliendo in parrocchia numerose comunità che ancora oggi vivono quell’itinerario di riscoperta del battesimo, per il quale il don si è speso per decenni anche come catechista.

Dal febbraio 2016, la parrocchia di Corpolò è stata affidata a padre Pietro Barilari in qualità di amministratore parrocchiale, rimanendo don Nicola a vivere e a collaborare in parrocchia, dove è rimasto, accudito, perché nel frattempo la malattia ne ha debilitato il fisico.

“Portiamo nella preghiera don Nicola perché il Signore lo accolga nella sua casa e lo ricompensi del bene seminato nella sua vita e nel suo ministero.” ha detto il Vicario generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri.

La celebrazione delle Esequie sarà domani giovedi 14 dicembre alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Corpolò, presieduta dal Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi. Questa sera alle 20.30 la veglia di preghiera.