Morciano, incidente: 68enne autista di Sos Taxi in gravi condizioni VIDEO GALLERY

Terribile incidente stradale questa mattina attorno alle 9.30 in via Ventena a Morciano, con un impatto violentissimo tra un furgone Fiat Ducato dei volontari sos Taxi Riccione (trasporto disabili) e un camion della cooperativa 134 addetto alla raccolta dei rifiuti ingombranti. Lo scontro è avvenuto su un tratto in rettilineo, all’apparenza senza particolari criticità. Per cause in via di accertamento, il 68enne alla guida del Ducato ha perso il controllo del mezzo e ha impattato sulla fiancata sinistra del camion. Il 68enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.