Morciano, Casa di Comunità: sul piatto 2,3 milioni di euro

Con il progetto di ampliamento della Casa di Comunità di via Arno, individuato come uno dei nuovi Centri di assistenza urgenza (Cau) della Provincia, Morciano conferma la sua centralità in Valconca come punto di riferimento per l’erogazione dei più diversi servizi, a partire da quelli sanitari. «Aver identificato questo Cau a Morciano – sottolinea il sindaco Giorgio Ciotti – consentirà di avere una struttura aperta 24 ore su 24 che, con il raddoppio previsto per il 2024, passerà dagli attuali 750 ai 1500 metri quadrati di superficie. Questo permetterà non solo di riunire sotto lo stesso tetto tutti i medici di medicina generale, ma anche di poter attivare servizi poliambulatoriali aggiuntivi a quelli già presenti».

Investimento importante

Un progetto importante anche dal punto di vista finanziario, sia per l’Ausl, sia per il Comune. «Tra costo della struttura ed investimenti arriviamo a 2.300.000 euro – conferma il primo cittadino –. 1.500.000 euro saranno investiti dall’Azienda sanitaria. Il Comune ci mette invece l’immobile che, a titolo gratuito, lo ha messo a disposizione per 32 anni».

Tra gli interventi previsti sulla struttura, riferiti in particolare il piano terra, ci sono la realizzazione di un ascensore, nuovi ambulatori medici e un primo soccorso. «Sarà individuato anche un infermiere di comunità – sottolinea Ciotti –, al quale ci si potrà rivolgere per tutte quelle attività infermieristiche in carico all’Azienda sanitaria locale. Inoltre ci sarà la possibilità di dotare la struttura di una segreteria ambulatoriale. In questo modo chi ha patologie croniche, come ad esempio il diabete, cardiopatie od altro, che quindi richiedano prescrizioni ripetitive, per la relativa ricetta potrà evitare di recarsi dal medico di famiglia, rivolgendosi a questa figura che, avendo sotto mano la cartella clinica del paziente, potrà formulare la prescrizione, liberando quindi tempo ai medici che potranno utilizzarlo per le visite».

I morcianesi e i cittadini dei nove comuni di vallata potrebbero avere la nuova struttura completamente funzionante entro la fine del 2024. «I lavori sono già stati assegnati – conferma il primo cittadino – e si conta di farli partire nel mese di gennaio».