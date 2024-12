MISANO. Oggi pomeriggio, organizzato dal moto club Misano, si è svolto il raduno “Babbi Natale In Moto“. Gli oltre 50 centauri hanno sfilato per le frazioni di Misano con le proprie moto per portare gli auguri di buone feste. La parata è terminata in Piazza Repubblica con la distribuzione di vin brulè e ciambella romagnola. Gradita visita quella del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi giunto con il proprio scooter. A lui è stata donata la felpa del moto club.