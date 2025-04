Minaccia la zia con una mazzetta da muratore: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Riccione, unitamente a quelli delle Stazioni di Saludecio e Coriano, nella serata di ieri, hanno tratto in arresto un 51enne del posto per violazione di domicilio aggravata, deferendolo contestualmente per minacce, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato nel pomeriggio, a seguito di una richiesta di intervento giunta alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Riccione che segnalava la presenza di un uomo armato all’interno di un’abitazione. L’individuo, munito di una mazzetta da muratore, aveva fatto irruzione nell’appartamento di una donna, risultata poi essere sua zia, minacciandola di morte.

All’arrivo sul posto, i militari hanno trovato la donna in strada che, in evidente stato di agitazione e shock, ha raccontato di essere riuscita a fuggire dall’abitazione dopo aver chiuso a chiave la porta per impedire al nipote di raggiungerla. L’uomo, nel frattempo, aveva messo a soqquadro l’intero ambiente, danneggiando gravemente il mobilio e tentando di sfondare la porta.

I Carabinieri, entrati nell’appartamento, hanno bloccato l’aggressore, ancora fortemente agitato, rinvenendo sul posto uno zaino contenente una mazzetta da muratore sporca di sangue e una catena metallica, successivamente sottoposti a sequestro.

Dai primi accertamenti i militari ricostruivano che già nei giorni scorsi il 51enne aveva tenuto una simile condotta e che, alla base dell’aggressione, ci sarebbe stata la convinzione da parte di entrambi di essere il legittimo proprietario dell’immobile.

Dopo averlo riportato alla calma, l’uomo è stato condotto in caserma e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida e giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini, nel quale il Giudice ha condannato il 51enne, con patteggiamento, ad un anno e 4 mesi di reclusione e pena sospesa.