Minaccia di sgozzarla e la violenta, condannato

Non aveva né carezze né parole d’amore nei confronti della moglie. E se lei si rifiutava di avere un rapporto sessuale, lui la metteva a forza davanti ad uno schermo dove proiettava video di donne torturate, violentate, sgozzate.

Ora la giustizia ha presentato il conto all’ennesimo aguzzino. Il collegio presieduto dalla giudice Adriana Cosenza lo ha riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia e dopo una relativamente breve camera di consiglio lo ha condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione. Per l’uomo, un cittadino marocchino di 47 anni residente a Rimini, difeso di fiducia dall’avvocato Gilberto Martinini, il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto una pena detentiva a 4 anni e 6 mesi. La vittima, di una decina di anni più giovane, che ora si è ricostruita una vita in Lombardia, si è costituita parte civile con l’avvocato Donatella Iacona del Foro di MIlano.

La stessa storia tutti i giorni

Sono stati i carabinieri della stazione di Viserba a fornire le prove necessarie alla Procura della Repubblica per chiedere il processo del magrebino. Gli stupri di cui è stata vittima la moglie sono andati avanti per oltre un anno e mezzo, esattamente dal marzo del 2018 all’ottobre del 2019 quando finalmente lei ha deciso di ribellarsi.

Ai militari prima e al procuratore poi, ha raccontato l’incubo in cui era costretta a vivere. Lunga la lista delle violenze fisiche e psicologiche subite in tutti quei mesi. Le mostrava i video dove un marito marocchino sgozzava la moglie o quello dove altri connazionali seviziavano e stupravano altre donne, sempre marocchine. Frasi come «se ti ribelli ti farò fare la stessa fine» erano intervallate dalla minaccia di strapparle il figlio facendole revocare il permesso di soggiorno.

Le vessazioni

Violenze sessuali quotidiane potevano scattare alla sua richiesta di poter comprare un capo d’abbigliamento per lei oppure per il figlio, spintonato pure lui più volte quando cercava di difendere la mamma. Madre che in più di un’occasione è stata picchiata, colpita con schiaffi e pugni, tirata per i capelli e trascinata in casa, lasciata senza mangiare e senza un soldo.